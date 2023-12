Película "Migration" llega a los cines con una historia para toda la familia

MIAMI.- Esta temporada navideña, Illumination, creadora de las comedias animadas Minions, Despicable Me, Sing y The Secret Life of Pets, te invita a volar hacia la emoción de lo desconocido con unas vacaciones familiares divertidas y llenas de aventuras en la nueva película original repleta de acción, Migration.

Después de que una familia de patos migratorios llega a su estanque con emocionantes historias de lugares remotos, Pam convence a Mack de emprender un viaje familiar, a través de la ciudad de Nueva York y hasta Jamaica.

Pero, a medida que los Mallard se dirigen al sur para pasar el invierno, sus meticulosos planes toman giros inesperados.

La experiencia los motiva a expandir sus horizontes, forjar nuevas amistades y alcanzar más de lo que jamás creyeron posible, mientras les enseña más sobre los demás, y sobre sí mismos, de lo que nunca imaginaron.

Ficha técnica de la película

Con un guion escrito por Mike White, creador de The White Lotus, ganador del Emmy y guionista de School of Rock, la película está protagonizada por un elenco encabezado por Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals) como Mack, el padre ansioso de la familia Mallard; y Elizabeth Banks (Hunger Games y Pitch Perfect) como Pam, la atrevida e ingeniosa matriarca de los Mallard.

Caspar Jennings interpreta a Dax, el hijo de los Mallard que es muy inquieto y seguro de sí mismo; y en su debut cinematográfico, Tresi Gazal interpreta a Gwen, la inocente y adorable hija de la familia.

Asimismo, Awkwafina (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) presta su voz a la valiente líder de una pandilla de palomas de la ciudad de Nueva York; Carol Kane (The Princess Bride) interpreta a Erin, una garza que se convierte en la primera amiga que los Mallard hacen en su viaje; Keegan-Michael Key (The Super Mario Bros. Movie, The Lion King) da voz a un nostálgico loro jamaiquino encerrado en un restaurante de Manhattan; David Mitchell (Peep Show) interpreta al líder espiritual de una misteriosa granja de patos; y Danny DeVito (It's Always Sunny in Philadelphia) también participa en la película como Dan, el tío cascarrabias de Mack que evita las aventuras.

Dirigida por Benjamin Renner, Migration presenta imágenes expresionistas, el característico humor ingenioso y emociones auténticas de Illumination.

Chris Meledandri, productor y CEO de Illumination, asegura que la película trata sobre superar tus miedos y explorar el mundo y sus oportunidades.