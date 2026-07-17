Película de terror "Obsession" supera expectativas y rompe récords

Curry Barker, Inde Navarrette y Michael Johnston asistieron a la proyección especial en Los Ángeles de "Obsession" de Focus Features en el Hollywood Legion Theater el 11 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La película de terror de bajo presupuesto Obsession, del director debutante Curry Barker, se encamina a convertirse en una de las películas más rentables de todos los tiempos, con una recaudación mundial que supera los 400 millones de dólares.

Tras su estreno en el Festival de Cine de Toronto el año pasado y su lanzamiento a principios de mayo, se ha convertido en un fenómeno viral en los últimos dos meses, especialmente entre el público de la Generación Z, amante del terror.

Su éxito ha catapultado a Barker, de 26 años, de creador de vídeos de YouTube a la élite de Hollywood con su primer largometraje, cuyo presupuesto fue de entre 750.000 y 1 millón de dólares.

"En términos de la relación entre la recaudación mundial y el presupuesto de producción, 'Obsession' se convertirá en el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos, lo cual es extraordinario", declaró a la AFP Bruce Nash, fundador del sitio web de análisis de la industria The Numbers.

Con una recaudación mundial de alrededor de 430 millones de dólares, ya ha superado al thriller sobrenatural de 1999, "El proyecto de la bruja de Blair", que recaudó unos 250 millones de dólares con un presupuesto total de 600.000 dólares, según Nash.

En términos absolutos, grandes éxitos de Hollywood como las películas de Avatar, Frozen o Titanic recaudaron más dinero, pero con presupuestos de superproducción cientos de veces superiores al de Barker.

De las hamburguesas a la gran pantalla

El éxito en taquilla del director nacido en Alabama ha superado al de otro notable éxito de terror del año: Backrooms, del joven Kane Parsons, de 20 años, que ha recaudado 360 millones de dólares con un presupuesto de alrededor de 10 millones.

Ambas películas se encuentran entre las 10 más taquilleras de 2026, lo que subraya el interés por el terror entre el público joven e inicia una nueva tendencia: la incursión de jóvenes creadores de contenido de redes sociales en el cine. "Son muy prometedores para el futuro del cine", declaró el director ganador del Óscar, Christopher Nolan, a la AFP y a otros periodistas del espectáculo la semana pasada en París.

Barker se mudó de su ciudad natal, Mobile, a Los Ángeles tras terminar el instituto, con la intención inicial de estudiar cine y triunfar como actor.

Hace unos años, trabajaba en una hamburguesería en Los Ángeles, en Starbucks y aceptaba cualquier trabajo que encontraba en la industria del cine o la televisión para llegar a fin de mes.

Este coleccionista de gafas de sol rubio consiguió un pequeño papel en la serie It's Always Sunny in Philadelphia y, durante la pandemia, trabajó supervisando los protocolos de seguridad contra la COVID-19 en otra producción.

Mientras tanto, él y su socio creativo, Cooper Tomlinson, experimentaban con contenido online, combinando sketches cómicos en TikTok e Instagram con cortos de terror como The Chair en su canal de YouTube «That's a Bad Idea».

"En ese proceso, uno aprende a calcular el tiempo, descubre trucos como captar la atención del público en los primeros tres segundos", comentó Barker recientemente en el podcast The Big Picture.

Próximos proyectos

La trama de Obsesión es una idea sencilla pero original de Barker: un joven usa un amuleto de la suerte conocido como el "Sauce de un Deseo" para pedir que su amiga de toda la vida, de quien está enamorado, se enamore perdidamente de él.

Las consecuencias violentas e inquietantes provocan suficientes sustos como para emocionar incluso al fanático del terror más curtido, a la vez que plantean interrogantes sobre las relaciones tóxicas, la cultura de las citas y el consentimiento.

La película se convirtió en un éxito de taquilla para Focus Features, parte del estudio de Hollywood Universal, que compró los derechos de distribución por 15 millones de dólares en el Festival de Cine de Toronto el año pasado.

Barker ya tiene varios proyectos nuevos en desarrollo: un segundo largometraje, Anything But Ghosts, en el que actúa junto a Tomlinson, y también ha sido elegido para dirigir una nueva versión del clásico slasher de 1974 La masacre de Texas.

"Tengo mucho que sopesar y ahí es donde realmente viene el estrés. No sé qué haré después", declaró a The Hollywood Reporter.

FUENTE: AFP