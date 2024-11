Películas "Gladiador II" y "Wicked" se enfrentan en la taquilla

SÉPTIMO ARTE El filme "Venom: The Last Dance" continúa liderando la taquilla norteamericana

"Se trata de un estreno sensacional para el comienzo de una nueva serie de aventuras fantásticas", dijo el analista David A. Gross, que citó las magníficas críticas y puntuaciones del público.

Según The Hollywood Reporter, Wicked logró una de las mayores aperturas de la historia para un musical en la gran pantalla, lo que supone una buena noticia para los inversores de la película, ya que Wicked: Parte 2 se estrenará el año que viene.

Cynthia Erivo, que según críticos tiene una actuación espectacular, hace el papel de Elphaba, la heroína de piel verde, mientras que la estrella de la música pop Ariana Grande, otra potencia vocal, interpreta a la bruja Glinda.

Embed

En tanto Gladiador II, la esperada secuela de Gladiador, ganadora de un Óscar en el 2000, obtuvo el fin de semana unas cifras lo suficientemente altas (55,5 millones de dólares) como para que los fans la relacionen con Wicked en juegos de palabras como "Glicked" y "Wickiador".

Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen y un maravillosamente malvado Denzel Washington protagonizan una historia ambientada en la antigua Roma años después de la original Gladiator.

El longevo director Ridley Scott (cumplirá 87 años la semana que viene) teje una historia de ambición despiadada y venganza, aderezando el original con tiburones, babuinos y un rinoceronte en un escenario bañado en sangre.

Embed

La comedia navideña Código Traje Rojo, de Amazon y MGM, líder de la taquilla el fin de semana pasado, obtuvo 13,3 millones de dólares y se situó en tercer lugar. Dwayne "La Roca" Johnson interpreta a un agente de seguridad del Polo Norte que intenta encontrar a un Papá Noel secuestrado (J.K. Simmons) en Nochebuena.

El cuarto puesto fue para el nuevo drama histórico de Angel Studios Bonhoeffer, protagonizada por el actor alemán Jonas Dassler, con 5,1 millones de dólares. Cuenta la historia del pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, quien predicaba un mensaje de amor, detestaba la dictadura nazi y fue acusado de participar en un complot para asesinar a Hitler.

En quinta posición, Venom: El Último Baile, de Sony, recaudó 4 millones de dólares.

La lista de los 10 filmes más taquilleros la completaron:

6. The Best Christmas Pageant Ever (3,5 millones de dólares)

7. Hereje (2,2 millones de dólares)

8. Robot Salvaje (2 millones de dólares)

9. Sonríe 2 (1,1 millones de dólares)

10. Un dolor real (1,1 millones de dólares)

FUENTE: AFP