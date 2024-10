Películas de terror "Smile 2" y "Terrifier 3" dominan la taquilla Norteamericana

Embed

La secuela, protagonizada por Naomi Scott como una estrella pop, fue premiada con un presupuesto un poco más grande y un compromiso con los cines desde el principio. Reproduciéndose en 3.619 pantallas, superó ligeramente el debut de 22 millones de dólares de la primera.

Películas familiares

El segundo lugar se lo llevó The Wild Robot de Universal y DreamWorks Animation en su cuarto fin de semana con 10,1 millones de dólares, colocándose por arriba de los 100 millones de dólares en Norteamérica. Las películas familiares suelen gozar de largas vidas en los cines, sobre todo aquellas con buenas reseñas como The Wild Robot, y algunos especularon que la película se benefició este fin de semana de adolescentes comprando entradas para la película familiar con clasificación PG para luego escabullirse a Terrifier 3, que no está clasificada.

De cualquier forma, a la película del payaso demoníaco de Damien Leone, con un costo de producción de unos 2 millones de dólares, le va más que bien con compradores legítimos de entradas. Sumó unos estimados 9,3 millones de dólares para un total de 36,2 millones.

El estimado de las ventas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

Taquilla

1. Smile 2, 23 millones de dólares.

2. The Wild Robot, 10,1 millones.

3. Terrifier 3, 9,3 millones.

4. Beetlejuice Beetlejuice, 5 millones.

5. We Live In Time, 4,2 millones.

6. Joker: Folie à Deux, 2,2 millones.

7. Piece by Piece, 2,1 millones.

8. Transformers One, 2 millones.

9. Saturday Night, 1,8 millones.

10. The Nightmare Before Christmas, 1,1 millones.

FUENTE: AP