Periodista venezolana crea medio digital en Orlando

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Ally Rojas para conocer cómo ha sido el desarrollo de este proyecto, que hasta la fecha ha calado en la población de emigrantes en los Estados Unidos, en especial la de venezolanos, colombianos y puertorriqueños.

De una cuenta de Instagram a un medio de comunicación, ¿Cómo se hace tangible este proyecto?

Una idea como tal de crear un medio de comunicación no surgió. Todo se fue dando progresivamente. Club de Venezolanos nació como una cuenta de Instagram dos meses después de haber llegado a Estados Unidos. Lo hice como un espacio para crear catarsis: era el lugar donde yo me quejaba y en el que publicaba información que conseguía relacionada con el tema de emigración. Luego, tuve la oportunidad de ejercer mi profesión como periodista en dos periódicos de la localidad. Esto fue oportuno para ir empapándome más de cerca con el acontecer en Orlando.

Entonces, al ver el crecimiento que en la cuenta de Instagram finalmente tomé la decisión de dejar los periódicos para dedicarme de lleno a Club de Venezolanos, porque siempre he pensado que o trabajas por tu sueño o trabajas por el sueño de alguien más. Y desde ese momento, que comencé a producir contenido con más rigurosidad, vi que la receptividad era positiva y la cuenta comenzó a crecer de manera exponencial.

A raíz de la cuarentena, me percaté que los venezolanos demandaban mucha más información y por mi vena periodística, sentía la necesidad de informar todo lo que ocurría. En una entrevista que le hice al alcalde de Orlando, él me recomendó que para que otras fuentes de la ciudad me tomaran en cuenta, por lo menos debía tener una página web para poder acceder a las credenciales. Tomé su palabra y fue así como nace el medio Club de Venezolanos.

¿Cuánto tiempo te llevó la creación de la página web?

Cuando tomé el consejo del alcalde, en menos de 40 días cree la página yo sola.

Como empresaria, ¿Qué retos supuso este proyecto para ti?

El reto más grande ha sido el económico, porque esta decisión conlleva un sacrificio; es decir, me atreví a dejar un empleo seguro y estable para comenzar en algo incierto como es el emprendimiento. Sin embargo, yo siempre he creído en lo que soy capaz de hacer y sabía que era cuestión de tiempo para que Club de Venezolanos comenzara a monetizar, como de hecho ya lo hace.

Además, considero que si no haces algún sacrificio o no te arriesgas, no creces. Este país es un lugar que brinda oportunidades. No importa que no hables inglés o las limitaciones que puedas tener, porque las oportunidades están y las limitaciones nos las creamos con la mente.

¿Cuentas con algún equipo que te apoye?

Tener el apoyo de mi esposo ha sido muy importante. Pero además de este apoyo, hace poco pude contratar a una periodista y a una asistente. La primera, me ayuda con la redacción; la segunda, con la producción y organización de las entrevistas. Y hasta el momento todo ha marchado muy bien.

¿A qué tipo de usuario va dirigido Club de Venezolanos?

Club de Venezolanos va dirigido a los venezolanos y a todo aquel que quiera llegarle a comunidad venezolana.

Pero me han pasado cosas muy curiosas, por ejemplo, tenemos seguidores colombianos y puertorriqueños, porque, aunque es un medio dirigido para venezolanos, hay muchas personas que tienen la curiosidad de conocer acerca de nuestra cultura y gentilicio. Y más allá de eso, también necesitan estar informados de aquellas noticias dirigidas a los hispanos.

¿Qué significa para ti la fecha del lanzamiento de la página web?

Cuando hice el lanzamiento de la web, que fue el 17 de mayo, cumplía tres años de haber llegado a este país; escogí esa fecha justamente para demostrar que no necesitas tener 20 años en Estados Unidos y conocer perfectamente el sistema para emprender, porque con querer hacer las cosas bien y buscar información pertinente puedes lograr grandes cosas.

Y esto también lo mostramos en una sección de la página que se llama "Venezolanos que valen oro". A través de esta sección he podido constatar y conocer a muchísima gente que ha emprendido y que se ha superado cuando emigra, porque siempre han tenido la meta y el objetivo claro.

¿Imaginabas gestionar tu propio medio de comunicación?

Aunque cuando llegué a los Estados Unidos me propuse a ejercer mi profesión como periodista, nunca me imaginé que lo iba a lograr en mi propio medio.

Como periodista, ¿Cómo ha sido la experiencia en los Estados Unidos?

Ha sido maravilloso, porque estoy en un país donde la libertad de expresión se aprecia y valora. Aquí todos los entes están dispuesto a responder y dar información. Y siento que como periodista mi ejercicio ha sido diferente en comparación a cómo lo ejercía en mi país de origen.

¿Qué extrañas de tu país y que deseas para él?

Extraño todo de Venezuela: la comida, los paisajes... Eso es algo que siempre trato de rescatar en mi medio para que los venezolanos no olviden ciertas cosas y sea una oportunidad para mantenerlas en el presente. De hecho, me agradecen que haga recuerdos asociados a Venezuela.

¿Cuáles son las próximas aspiraciones para Ally Rojas?

Quiero que Club de Venezolanos sea generador de empleo para nuestra gente. Y creo que lo voy a lograr.