PETA rechaza actuación de Bad Bunny en Utah con un caballo

MIAMI.- Bad Bunny no para. Tras decidir que el 2023 sería un año para concentrarse en otros aspectos de su vida, más allá del ámbito profesional; el artista urbano decidió volver este 2024 a los escenarios con su gira Most Wanted Tour. Sin embargo, una presentación del boricua en Utah despertó la molestia de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Aunque para muchos la puesta en escena fue extraordinaria, para otros no tanto. En redes circularon videos del momento, material que PETA compartió en sus plataformas para denunciar y rechazar el maltrato que recibió el caballo siendo expuesto en dicho evento.

"No estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí", reza el comunicado emitido por los activistas en Instagram.

Llamado de PETA

Seguidamente la organización solicitó a los artistas no incluir animales en sus show. "Por favor, no incluyan animales en sus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser usados para su espectáculo".

Tras la denuncia de PETA internautas y activistas también se sumaron al reclamo y rechazaron que el puertorriqueño usara a un caballo para su concierto, exponiendo que el sonido y las luces estresan a los animales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PETA (@peta)

"¡PETA gracias por llamarlos! ¡Es una locura que tanta gente intente normalizar este tipo de actos! ¡Los animales no son nuestros para usarlos como entretenimiento!", "Los animales no son objetos. Así de simple"; “La gente quiere ver caballos ir a un rancho donde viven libremente! ¡Deja de usar a los que no tienen voz para entretenerse!”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

Hasta el momento, Bad Bunny se desconoce si Bad Bunny se comunicó con la organización. En sus plataformas, el intérprete no se ha pronunciado.