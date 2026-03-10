martes 10  de  marzo 2026
FAMOSOS

Bad Bunny vuelve a las redes sociales para festejar su 32 cumpleaños

Actualmente, el Conejo Malo se encuentra en Asia, donde debutó con éxito al presentar la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Bad Bunny celebra su 32 cumpleaños acercándose nuevamente a sus fanáticos en las redes sociales. El intérprete boricua compartió una fotografía en Instagram tras más de dos meses de ausencia en la plataforma y luego de eliminar su contenido posterior a la participación en el Super Bowl.

En la imagen se observa a Benito sonriendo mientras observa las velas en un pastel con forma de corazón y sostiene una copa. Junto a la foto escribió: "32".

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
MÚSICA

Bad Bunny debuta con éxito en Asia
Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
ENTRETENIMIENTO

Roc Nation confirma que espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el más visto

El retrato ha recibido más de 92 mil comentarios y acumula 7.5 millones de likes.

Embed

Gira

Actualmente, el Conejo Malo se encuentra en Asia, donde debutó con éxito al presentar la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Posteriormente, visitará Europa.

El artista urbano ha iniciado el 2026 con éxito. A casi un mes de sacudir el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con el half time show del Super Bowl LX, el coproductor Roc Nation confirmó que el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.

En este sentido, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española ha celebrado, por medio de una resolución, la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

Temas
Te puede interesar

Documental analiza 147 años de formación política en España

Carnaval Miami continúa celebraciones con Torneo de Dominó

Publican perturbadores videos de la mujer que atacó la mansión de Rihanna

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Te puede interesar

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
TENSIONES

Netanyahu anuncia que Israel destinará presupuesto especial para enfrentar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025. El Congreso de Paraguay aprobó el 10 de marzo de 2026 un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia de personal militar estadounidense en el país sudamericano con inmunidad similar a la diplomática, algo que la oposición criticó como una cesión de soberanía.
POLÍTICA

Congreso de Paraguay aprueba acuerdo militar con Estados Unidos

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos