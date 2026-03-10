Bad Bunny vuelve a las redes sociales para festejar su 32 cumpleaños

Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Bad Bunny celebra su 32 cumpleaños acercándose nuevamente a sus fanáticos en las redes sociales. El intérprete boricua compartió una fotografía en Instagram tras más de dos meses de ausencia en la plataforma y luego de eliminar su contenido posterior a la participación en el Super Bowl .

En la imagen se observa a Benito sonriendo mientras observa las velas en un pastel con forma de corazón y sostiene una copa. Junto a la foto escribió: "32".

El retrato ha recibido más de 92 mil comentarios y acumula 7.5 millones de likes.

Gira

Actualmente, el Conejo Malo se encuentra en Asia, donde debutó con éxito al presentar la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Posteriormente, visitará Europa.

El artista urbano ha iniciado el 2026 con éxito. A casi un mes de sacudir el Levi's Stadium de Santa Clara, California, con el half time show del Super Bowl LX, el coproductor Roc Nation confirmó que el espectáculo de Bad Bunny se ha convertido en el más visto de la historia de la competencia deportiva.

El boricua estableció un récord de audiencia global de 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas.

La cifra suma las sintonizaciones globales y estadounidenses, además de las transmisiones en YouTube y otras plataformas en las que fue compartido el half time.

En este sentido, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española ha celebrado, por medio de una resolución, la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.