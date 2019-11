Peter Del Vecho de "Frozen 2": "Elsa no necesita un romance para completarse"

"Esto de arriesgarse y adentrarse en lo desconocido también sirve para nosotros porque, como cineastas, no hemos hecho nunca antes una secuela musical, algo que entraña sus propios retos y desafíos", apunta Peter Del Vecho, productor del filme en una entrevista concedida a CulturaOcio.com

Y es que a la hora de lanzarse a dar continuidad a la historia de Elsa, Anna y compañía la clave siempre fue encontrar una aventura que encajara de forma natural con los personajes y con lo relatado en la primera película. Y, al igual que la primera entrega tomó como punto de partida el cuento de Hans Christian Andersen 'La reina de las nieves', en la secuela "esta inspiración sigue ahí", completada por otras leyendas y personajes de la mitología nórdica.

Un mundo muy enriquecedor en el que el productor y los directores del filme, Chris Buck y Jennifer Lee, profundizaron durante un viaje por tierras noruegas e islandesas donde pudieron comprobar de primera mano "que la naturaleza es más poderosa que cualquier persona con poderes".

UNA EVOLUCIÓN NECESARIA

Ese, encontrar la historia correcta, era el gran reto... sin olvidar las nuevas canciones -el listón del 'Let It Go' se antoja insuperable- y la necesaria evolución de sus personajes.

"Hemos querido que los personajes maduren y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido pueden verse también reflejados en ellos", explica el productor de un filme cuyo centro vuelve a ocupar Elsa, un "perfecto personaje mitológico" que se ha convertido en uno de los mayores reclamos de la factoría Disney.

Y es que el poder de Elsa ha roto barreras dentro y fuera de la pantalla con esas imágenes de niños disfrazados de princesas junto a sus padres. "Recuerdo esos vídeos, esas imágenes, perfectamente. Y lo que más me gusta de ella es que los espectadores hacen suya la película, se la llevan a casa", rememora el productor.

Así, y ante el reclamo de muchos fans que piden una pareja -príncipe o princesa- para Elsa, es tajante: "Su viaje no es sentimental, no es amoroso. Ella no necesita un romance para completarse. Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo".