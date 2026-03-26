Pianista Oscar Caucaly presenta el álbum "The Call of Pachamama"

MIAMI.- El pianista colombiano Oscar Caucaly siempre sintió curiosidad por la espiritualidad que las comunidades indígenas de Los Andes y la conexión de estos pueblos con la naturaleza. Respondiendo a un llamado personal, desarrolló el álbum The Call of Pachamama, un proyecto artístico con el que aborda su propia conexión con la Madre Tierra y honra su poder.

“Siempre me ha llamado la atención la religión de los indígenas de Los Andes, cómo ellos creen en el sol, la luna, la tierra. Me parecen unas creencias muy bonitas. Quería rendirle homenaje a la Pachamama, que quiere decir Madre Tierra, porque también he estado siempre conectado a la naturaleza”, comentó Caucaly en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“El proyecto también nace de una inquietud personal, de mi lado más espiritual de conectar con la naturaleza. Es nuestra fuente de todo”, agregó.

En este sentido, el músico y compositor también destaca su llamado a las personas a conectar con la naturaleza a través de la música.

“Quería enviar el mensaje a la gente de conectar con la naturaleza y cuidarla más”.

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Producción

La elaboración del álbum tomó aproximadamente seis meses. El artista reconoce que en 2025 ya tenía algunos temas compuestos; sin embargo, se extendió al agregar el resto de las composiciones y los trabajos de postproducción.

“Fue un proceso un poco largo. El año pasado ya había escrito dos composiciones y fui puliendo otras. Creo que tomó más de seis meses. Empezó en otoño y terminó casi en primavera. Yo grabé el disco a principios de primavera del año pasado”.

Dentro de los retos que enfrentó, destaca la organización de la logística para poder ejecutar el proyecto en los tiempos estimados y la creación de un GoFundMe, una plataforma que le permitió recolectar dinero para los gastos que un proyecto como este demanda.

No obstante, todas las vivencias que experimentó en el último año las considera enriquecedoras.

“Creo que es una nueva experiencia que se agrega a mi carrera y genera nuevas experiencias y se hace más profesional. Entiendes cómo conectar con los músicos, tuve la oportunidad de tener excelentes músicos y fue una gran oportunidad”.

Caucaly ha tenido el privilegio de contar con Bruce Barth, a quien no solo observa como un referente en la música sino que también es un mentor.

“A mí siempre me ha gustado la forma en la que él toca. Toca con mucha energía y mucho ritmo, esas cosas me han influenciado. Su música me ha gustado desde la composición y cómo aproxima la improvisación. Siempre ha sido un referente cercano”.

El vínculo y la admiración lo llevaron a componer un tema en su honor: Mr. Bruce. “Lo escuchó el tema y le gustó mucho”, comentó.

Próximos proyectos

Con el lanzamiento del álbum, que se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, Oscar ahora apunta a poder presentarse en festivales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Asimismo, invita a los jóvenes de Colombia y América Latina a no darse por vencidos aunque el futuro parezca difuso.

“No dejen de creer en esos sueños. Busquen las maneras de lograrlo. Siempre hay maneras de cumplir tus sueños, hay que ser creativos. Nunca deben dejar los sueños, eso es lo que te da el impulso para hacer las cosas. Creo que he podido cumplir muchas cosas que me he propuesto por no dejarlas de lado”, concluyó.