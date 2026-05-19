Meghan Markle comparte fotografías imágenes de boda con el príncipe Harry

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- Para celebrar su octavo aniversario de matrimonio, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, compartió varias fotos inéditas de su gran día con el príncipe Harry, el 19 de mayo de 2018. Markle publicó dos publicaciones de Instagram junto a un sencillo mensaje: "Hoy hace ocho años…"

Una de las publicaciones incluye imágenes de la ceremonia, de la recepción diurna, con Elton John amenizando la velada al piano, y otra de la celebración nocturna.

La publicación del día comienza con fotos de la pareja compartiendo momentos íntimos en los claustros de la Capilla de San Jorge en Windsor, donde intercambiaron votos.

La segunda publicación de Instagram incluía imágenes de la pareja bailando en su recepción nocturna en Frogmore House, junto con un montaje de historias con la canción Land of 1000 Dances de Wilson Pickett, la misma que eligieron para su primer baile.

Boda real

Meghan y Harry se casaron en una ceremonia real repleta de estrellas el 19 de mayo de 2018. A diferencia de su hermano mayor, el príncipe William, y su abuela, la reina Isabel, Harry no se casó en la Abadía de Westminster en Londres. En cambio, él y Meghan optaron por celebrar su ceremonia en la capilla ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor.

Meghan lució un vestido diseñado por la directora artística de Givenchy, Clare Waight Keller. Mientras tanto, Harry vestía un uniforme militar de gala, eligiendo el frac de los Blues and Royals con el permiso de la reina.

Además de los miembros de la familia real, el sobrino y la sobrina de Harry, el príncipe George y la princesa Charlotte, fueron paje y dama de honor, la lista de invitados, repleta de estrellas, también incluía a muchas celebridades estadounidenses de primer nivel.