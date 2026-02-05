El arte de la joyería personalizada: conversación con Fernando L. Enríquez

Durante más de tres décadas, Piangola ha cultivado una filosofía clara: la joyería no es solo lujo, es confianza, conocimiento y una experiencia profundamente personal. Al frente de la firma está Fernando L. Enríquez, gemólogo certificado y joyero privado, cuya trayectoria internacional lo ha convertido en una referencia para clientes que buscan piezas únicas y asesoría experta.

— Fernando, su carrera lo ha llevado por algunas de las capitales más importantes del mundo de los diamantes. ¿Cómo influyó esa formación en su manera de trabajar hoy?

Mi formación fue clave. Estudié y trabajé en lugares como Santa Mónica, Nueva York y Amberes, donde el estándar es la excelencia absoluta. Eso me enseñó que cada gema tiene una historia y que el rol del joyero no es vender, sino guiar. Hoy aplico ese conocimiento para ayudar a mis clientes a tomar decisiones informadas y seguras.

— Usted se define como “private jeweler”. ¿Qué significa realmente ese concepto para el cliente?

Significa atención uno a uno, confidencialidad y un servicio completamente personalizado. Cada cliente es distinto: algunos buscan una joya para celebrar un momento importante; otros desean rediseñar una pieza familiar con valor sentimental. Mi trabajo es entender esa historia y traducirla en una joya que sea irrepetible.

— Muchos consumidores se sienten intimidados al comprar joyas finas o diamantes. ¿Cómo los acompaña en ese proceso?

Es muy común. Por eso pongo tanto énfasis en la educación. Explico con claridad las características de cada piedra, su origen, su calidad y su valor real. Cuando el cliente entiende lo que está comprando, la experiencia deja de ser abrumadora y se convierte en algo emocionante.

— Además de joyería fina, Piangola trabaja con relojes de lujo y piezas especiales. ¿Qué servicios ofrecen actualmente?

Asistimos a clientes en la compra de joyas finas, diamantes sueltos, piedras preciosas y relojes de alta gama, incluyendo piezas de colección y joyas de herencia. También realizamos diseños personalizados, rediseño de joyas existentes, reparaciones, limpieza profesional y avalúos.

— Su nombre también ha estado ligado a casas de diamantes de prestigio internacional. ¿Qué representa eso para su carrera?

Ha sido un honor. Representar firmas de renombre reafirma mi compromiso con la calidad y el prestigio. Pero, sobre todo, me permite acercar al mercado hispano piezas excepcionales que antes parecían inaccesibles.

— Para quienes consideran una joya como inversión o legado, ¿qué recomendación les daría?

Que busquen asesoría experta y piensen a largo plazo. Una joya bien elegida no solo conserva su valor, sino también se convierte en parte de la historia familiar. Esa es la verdadera riqueza de una pieza bien hecha.

Con una visión basada en la confianza, la discreción y la excelencia, Piangola continúa posicionándose como un referente de joyería privada para quienes valoran la autenticidad y el trato personalizado.

