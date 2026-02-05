jueves 5  de  febrero 2026
CONTENIDO PATROCINADO

El arte de la joyería personalizada: conversación con Fernando L. Enríquez

Fernando L. Enríquez, gemólogo certificado y joyero privado, cuya trayectoria internacional lo ha convertido en una referencia para clientes que buscan piezas únicas

Fernando L. Enríquez examinando una piedra preciosa

Fernando L. Enríquez examinando una piedra preciosa

Foto vía Piangola

Durante más de tres décadas, Piangola ha cultivado una filosofía clara: la joyería no es solo lujo, es confianza, conocimiento y una experiencia profundamente personal. Al frente de la firma está Fernando L. Enríquez, gemólogo certificado y joyero privado, cuya trayectoria internacional lo ha convertido en una referencia para clientes que buscan piezas únicas y asesoría experta.

— Fernando, su carrera lo ha llevado por algunas de las capitales más importantes del mundo de los diamantes. ¿Cómo influyó esa formación en su manera de trabajar hoy?

Lee además
Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 
CONTROVERSIA

Email confirmaría veracidad de foto del expríncipe Andrés con Virginia Giuffre
Captura de pantalla de la página web del parque PokéPark Kanto en Tokio 
PARQUES

Parque temático de Pokémon abre al público en Tokio

Mi formación fue clave. Estudié y trabajé en lugares como Santa Mónica, Nueva York y Amberes, donde el estándar es la excelencia absoluta. Eso me enseñó que cada gema tiene una historia y que el rol del joyero no es vender, sino guiar. Hoy aplico ese conocimiento para ayudar a mis clientes a tomar decisiones informadas y seguras.

— Usted se define como “private jeweler”. ¿Qué significa realmente ese concepto para el cliente?

Significa atención uno a uno, confidencialidad y un servicio completamente personalizado. Cada cliente es distinto: algunos buscan una joya para celebrar un momento importante; otros desean rediseñar una pieza familiar con valor sentimental. Mi trabajo es entender esa historia y traducirla en una joya que sea irrepetible.

— Muchos consumidores se sienten intimidados al comprar joyas finas o diamantes. ¿Cómo los acompaña en ese proceso?

Es muy común. Por eso pongo tanto énfasis en la educación. Explico con claridad las características de cada piedra, su origen, su calidad y su valor real. Cuando el cliente entiende lo que está comprando, la experiencia deja de ser abrumadora y se convierte en algo emocionante.

— Además de joyería fina, Piangola trabaja con relojes de lujo y piezas especiales. ¿Qué servicios ofrecen actualmente?

Asistimos a clientes en la compra de joyas finas, diamantes sueltos, piedras preciosas y relojes de alta gama, incluyendo piezas de colección y joyas de herencia. También realizamos diseños personalizados, rediseño de joyas existentes, reparaciones, limpieza profesional y avalúos.

— Su nombre también ha estado ligado a casas de diamantes de prestigio internacional. ¿Qué representa eso para su carrera?

Ha sido un honor. Representar firmas de renombre reafirma mi compromiso con la calidad y el prestigio. Pero, sobre todo, me permite acercar al mercado hispano piezas excepcionales que antes parecían inaccesibles.

— Para quienes consideran una joya como inversión o legado, ¿qué recomendación les daría?

Que busquen asesoría experta y piensen a largo plazo. Una joya bien elegida no solo conserva su valor, sino también se convierte en parte de la historia familiar. Esa es la verdadera riqueza de una pieza bien hecha.

Con una visión basada en la confianza, la discreción y la excelencia, Piangola continúa posicionándose como un referente de joyería privada para quienes valoran la autenticidad y el trato personalizado.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.

Temas
Te puede interesar

Taylor Swift anuncia video de "Opalite" en exclusiva para Apple Music y Spotify

Colorado, un destino para visitar en 2026

Versace nombra al diseñador belga Pieter Mulier como director artístico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH