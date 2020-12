Plaza Venezuela, el nuevo foco gastronómico de los latinos en Miami

“Después de casi dos décadas en este rubro siento que recorrí el camino que me hacía falta para emprender y volar con mis propias alas. Cuando empezó la pandemia recuerdo que dije: ‘Dios mío, no sé cómo lo voy a hacer, pero mi primer paso será abrir un negocio’. He pasado por todos los puestos de trabajo que existen en los restaurantes: recibir a los comensales en la puerta, ser mesero, trabajar en la cocina, etc.”, dijo Caballero en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre Plaza Venezuela, restaurante que abrió sus puertas el pasado 26 de octubre.