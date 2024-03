Poeta Ada Limón anuncia proyecto especial en EEUU

El proyecto se llama You Are Here e incluye una antología de poemas sobre la naturaleza y visitas a siete parques nacionales.

“Quería algo que pudiera alabar nuestras maravillas sagradas y naturales; también decir las complejas verdades de este momento urgente”, dijo Limón, quien es de origen mexicano, en un comunicado publicado hoy -6 de marzo- por la Biblioteca del Congreso. “Puede parecer más fácil rendirse ante el agobio de los desafíos del mundo en este momento, pero creo que cantar, ofrecer algo a la tierra, notar nuestra conexión con el planeta, podría ayudarnos a todos a avanzar juntos de una manera poderosa”.

Proyecto de la poeta

El 2 de abril, Milkweed Editions, en asociación con la Biblioteca del Congreso, publicará You Are Here: Poetry in the Natural World, que incluye un prólogo de la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, una introducción de Limón y poemas de Joy Harjo, Jericho Brown y Carl Phillips, entre otros.

En junio, Limón comenzará You Are Here: Poetry in Parks, que incluye los parques Cape Cod National Seashore, en Massachusetts; el Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Carolina del Norte y Tennessee; y el Parque Nacional Cuyahoga Valley, en Ohio, junto con paradas de la poeta en otros cuatro estados. Cada visita contará con instalaciones de poesía que incluirán obras de Mary Oliver, June Jordan y Lucille Clifton, entre otros.

Los actos serán coordinados con el Servicio de Parques Nacionales y la Sociedad de Poesía de América.

En 2022, Limón fue nombrada poeta laureada de Estados Unidos. Nació el 28 de marzo de 1976 en Sonoma, California. Entre sus libros destacan Lucky Wreck, The Hurting Kind, The Carrying y Bright Dead Things.

