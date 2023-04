"Por las paredes", el libro más reciente de Luis de la Paz

Sin embargo, una vez que la idea se sembró en su mente, poco a poco fue dándole forma hasta conseguir que la iniciativa se transformara en un hecho que escribir. “Eso que llamamos inspiración es cuando una idea ya madura en la mente, o totalmente espontánea, estalla en uno, baja por los brazos hasta las manos y luego al teclado, donde se transforma en palabras. Cuando eso ocurre conmigo, me siento poseído y así escribo. Luego viene la calma que es la revisión y la depuración”, señala.

Si bien Por las paredes relata historias reales vividas por el propio autor, otras son sucesos ficticios basados en anécdotas que ha escuchado y a los que en su mente les da un orden, según como él imagina que ocurrieron.

“Me gusta trabajar mucho con la psicología de los protagonistas, la anécdota es muchas veces un medio para llegar al alma de los personajes”, comenta.

Los relatos hacen alusión a situaciones reales y cotidianas, con las que los lectores pueden empatizar e incluso sentirse identificado, como la migración, la salud mental, situaciones familiares, entre otros.

“Hay un relato sobre el encuentro de un refugiado cubano del Mariel con sus familiares a los que solo conocía de referencias, donde se recrea el choque de experiencias distintas. En otro imagino el mundo interior de un sordomudo y los escenarios que lo llevaron a suicidarse. Está uno sobre una mujer angustiada en la consulta de un médico, así como el relato donde una mujer arrastra un cargo de conciencia por engañar al padre de sus hijos, que fue a parar a la cárcel por su traición. En el más personal me acerco a lo que llamo hábitat de mi madre. Así, sucesivamente cada uno tiene su propio marco temático”, agrega.

De la Paz señala que ver una nueva obra literaria publicada es para él satisfactorio, pero también le deja temor por cómo pueda ser percibido por los lectores. No obstante, considera que ya es un compromiso adquirido el sentarse a pensar cuál será su próxima publicación.

“Como escritor me asombro yo mismo de ver publicado un nuevo libro. Es una liberación. Es un producto terminado, también un temor por la recepción que podrá tener, y un compromiso, pues debo comenzar otro proyecto, ya que lo que hace un escritor, es escribir”.

Igualmente, de la Paz explica que aunque aún es temprano para conocer la opinión del público, pues apenas el libro acaba de salir a la venta, la literatura es un misterio y no siempre se podrá obtener los comentarios que se desean, pues cada lector piensa distinto del autor.

“La literatura es un misterio impenetrable, porque responde a la mente de cada lector y a su propia naturaleza, por lo tanto no hay un patrón. A lo largo de mi carrera como escritor he escuchado comentarios favorables sobre textos que pensaba que ocuparían un segundo plano. Por otro lado, me he asombrado de opiniones resaltando cuentos donde el lector ha desentrañado momentos que yo concebí de otra manera. Todas las agradezco con humildad. El hecho de que una persona compre mi libro, lo lea y se identifique con lo que trabajosamente intenté decir, es algo admirable, un gozo; el mismo que yo experimento como lector cuando me encuentro un libro que me toca profundo”.

Próximamente, Luis de la Paz hará una presentación pública de Por las paredes; sin embargo, quienes deseen ya puede adquirir este tomo, en la librería más grande del mundo: Amazon. “Una compra convierte lo que se ve en la internet, en un libro impreso, palpable, acariciarle”.

Sobre su contribución a la literatura cubana y mundial, de la Paz asevera:

“Mi libro forma parte de la literatura cubana, aun cuando difícilmente llegue a la Isla, donde mi nombre ni siquiera aparece en el diccionario de literatura cubana, catálogo al que tengo derecho a pertenecer. Yo soy cubano y mi obra se integra a ese contexto insular, de la misma manera que mi obra es parte de la literatura latinoamericana y la literatura que se escribe en español en el mundo. Ahora, de la contribución que pueda hacer a la literatura en general, no soy el más indicado para opinar”.