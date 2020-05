Portugal prohíbe los festivales hasta el 30 de septiembre

En el caso de espectáculos que tendrían lugar entre el 28 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, y que no se realizarán debido al brote de la pandemia, se establece un vale de igual valor al precio de la entrada pagada, garantizando los derechos de los consumidores.

Estas decisiones van en la línea de las peticiones hechas por los promotores españoles. El presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM) se quejaba de que el Gobierno de España siga sin poner fechas concretas a la desescalada para grandes reuniones de personas como son los conciertos y festivales y siga igualmente sin aclarar hasta cuándo no van a poder celebrarse estos eventos "por causa de fuerza mayor".

"La solución es que pongan fecha en el calendario y que nos digan que no vamos a poder programar conciertos o festivales hasta cierta fecha. Si no, no podemos avanzar con seguridad jurídica", explicaban los promotores, que veían esta como la única opción para "cancelar o aplazar de forma ordenada".

Las medidas adoptadas en Portugal afectan a festivales como NOS Alive, Super Bock Super Rock, Vodafone Paredes de Coura, NOS Primavera Sound (que aplazó a septiembre de este año), entre otros que aún no habían aplazado o cancelado, como sí hicieron ya semanas atrás Rock in Rio, North Music Festival, Boom Festival o Festival del Cráter.