Posponen audiencia del hijo del cineasta Rob Reiner por el homicidio de sus padres

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.

LOS ÁNGELES.- La comparecencia del hijo del cineasta estadounidense Rob Reiner por la muerte a puñaladas de sus padres se pospuso el miércoles debido a que el abogado defensor decidió abandonar el caso.

Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio, un caso que conmocionó a la industria de Hollywood pocos días antes de Navidad.

Las autoridades detuvieron a Nick, de 32 años, el 14 de diciembre horas después de encontrar los cuerpos apuñalados de su padre, director de grandes éxitos como Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, y de su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, en la casa de la pareja en el lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Reprogramación

Estaba previsto que el sospechoso, con un amplio historial de adicción a las drogas, compareciera para que el juez le comunicara formalmente los cargos que se le imputan y sus derechos.

Esta audiencia se pospuso debido a que el abogado Alan Jackson dejó de representar al acusado. El juez nombró en su lugar a un letrado de la oficina del defensor público y fijó el 23 de febrero como nueva fecha para la comparecencia.

Se desconoce por qué Jackson, un abogado con experiencia en casos mediáticos de Hollywood, como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, renunció al caso.

FUENTE: AFP