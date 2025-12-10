Posponen juicio de Blake Lively y Justin Baldoni por dos meses

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

MIAMI.- Blake Lively y Justin Baldoni tendrán que esperar dos meses más para tener su día en la corte. El juez a cargo del caso, Lewis J. Liman, informó que el juicio , originalmente programado para comenzar el 9 de marzo de 2026, se ha pospuesto hasta el 18 de mayo del mismo año.

Esta decisión se dio a conocer durante una audiencia posterior a la presentación de pruebas, en el cual el juez explicó que que tiene dos juicios penales pendientes y que, por muy importante que sea el litigio entre los actores, los casos penales tienen prioridad.

La próxima audiencia programada es el 22 de enero, en la que se darán los argumentos orales sobre la sentencia sumaria. Liman también indicó a las partes que se pusieran en contacto con un magistrado específico para negociar un acuerdo.

Caso polémico

En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda contra Baldoni, director y su coprotagonista en la película It Ends With Us, y a otras personas de la producción por acoso sexual y represalias. Baldoni ha negado rotundamente las acusaciones.

Lively reclama más de 160 millones de dólares en daños y perjuicios. La contrademanda del equipo legal de Baldoni de 400 millones de dólares, alegando extorsión y difamación, fue desestimada por el juez.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró a TMZ en junio que Baldoni espera ser reivindicado, y eso es todo lo que le importa.

"Él sabe quién es. Sabe lo que ha hecho; sabe lo que no ha hecho. Y quiere que la verdad salga a la luz, y quiere hacerlo de la manera apropiada. Está esperando su día en la corte, donde pueda hablar y decir la verdad", expresó entonces Freedman.

En esa misma feccha, Lively compartió una declaración en Instagram en la que decía sentirse decidida a seguir defendiendo el derecho de todas las mujeres a tener voz para proteger su seguridad, integridad, dignidad e historia.