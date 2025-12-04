Blake Lively insiste en llevar a Justin Baldoni a juicio por acoso

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

MIAMI.- En un nuevo giro del litigio más comentado del año en Hollywood , los abogados de Blake Lively argumentan por qué su caso contra Justin Baldoni debería ir a juicio. Esto ocurre luego de que el equipo legal de Baldoni presentara una moción de juicio sumario en noviembre solicitando al juez Lewis J. Liman para desestimar la demanda de Lively.

"Esta no es, como afirman los demandados, una historia de pequeñas molestias alimentadas por diferencias creativas, sino la de un ambiente laboral tóxico...", escribieron los abogados de la actriz en el documento.

El equipo legal de Lively afirmó que Baldoni y su compañía productora, Wayfarer, a cargo de su defensa difundieron su narrativa de victimización y la pintaron como la acosadora para no asumir la responsabilidad por el ambiente hostil que crearon en el set de It Ends With Us.

Baldoni y los coacusados intentan protegerse del juicio y negarle a Blake Lively su día en la corte, criticando duramente las acusaciones de acoso sexual y represalias de Lively, afirmaron sus abogados en la demanda.

"En contexto, ningún jurado razonable podría concluir que los pocos comentarios y malentendidos que Lively ha cometido constituyen acoso sexual", argumentaron los abogados de Baldoni en la moción para el juicio sumario.

El caso

En diciembre de 2024, Lively demandó a su coprotagonista y director Baldoni, y a otras personas, por acoso sexual y represalias, lo cual él niega.

Su contrademanda posterior por 400 millones de dólares contra ella, alegando extorsión y difamación, fue desestimada por el juez.

"Nuestros clientes decidieron no modificar su demanda para preservar su derecho a apelar", declaró el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, en noviembre sobre la contrademanda.

Freedman declaró a TMZ en junio que Baldoni espera ser reivindicado, y que ese es su mayor objetivo.

También en junio, Lively compartió una declaración en Instagram en la que decía que se sentía más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de cada mujer a tener voz para protegerse, incluida su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia.