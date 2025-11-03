lunes 3  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Las mociones para desestimar las demandas de Baldoni contra Blake Lively, su publicista y el periódico The New York Times ya habían sido desestimadas en junio

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El litigio entre celebridades más comentado del año parece estar llegando a su fin. Se dio a conocer que la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Blake Lively ha sido formalmente desestimada por un juez después de que no presentara una reclamación modificada antes de la fecha límite.

El viernes 31 de octubre, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, firmó una nueva orden en la que se afirma que Baldoni, y sus co-demandantes de Wayfarer Studios habían dejado pasar el plazo después de que el tribunal desestimara su caso en junio.

Lee además
La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal. 
CONTROVERSIA

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ponen fin a su romance
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
EN LAS REDES

Britney Spears elimina perfil de Instagram en medio de polémica con Kevin Federline

El juez también declaró haber contactado a todas las partes con una semana de anticipación para advertirles que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso.

Según un documento revisado por la revista People, Lively fue la única que respondió, solicitando al juez que declarara la sentencia definitiva, pero que su petición de honorarios legales se mantuviera vigente, a lo que el juez accedió.

Batalla legal

El revés de Baldoni es el último giro en la saga legal de It Ends with Us, que comenzó en diciembre cuando Lively lo demandó por mala conducta en el set y una campaña de desprestigio en represalia, acusaciones que él ha negado.

La demanda original de Lively sigue en curso.

La contrademanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, que alegaba extorsión y difamación, fue desestimada por el juez el 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times.

Luego, Lively compartió una publicación en sus historias de Instagram donde habló abiertamente sobre el dolor que le había causado la contrademanda.

"Como muchos otros, he sentido el dolor de una demanda en represalia, incluyendo la vergüenza fabricada que intenta destruirnos. Si bien la demanda en mi contra fue desestimada, muchos no tienen los recursos para defenderse. Estoy más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de cada mujer a tener voz para protegerse, incluyendo su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia", expresó la actriz de Gossip Girl.

En junio, el juez Liman dictaminó que las acusaciones de acoso sexual de Lively estaban legalmente protegidas y no podían utilizarse como fundamento para una demanda por difamación. Esta decisión se basó en una ley de California aprobada tras el movimiento Me Too.

El juicio por las acusaciones de la actriz está programado para marzo de 2026.

Temas
Te puede interesar

Britney Spears elimina perfil de Instagram en medio de polémica con Kevin Federline

Rastrillo 305 en Key Biscayne, un festival benéfico para jóvenes

Jennifer Aniston confirma nueva relación con publicación en Instagram

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Te puede interesar

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Por DANIEL CASTROPÉ
Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CAOS

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.
MIGRACIÓN

Venezuela y Colombia encabezan las solicitudes de asilo en 2024, según la OCDE

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria