Desestiman demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

MIAMI.- El litigio entre celebridades más comentado del año parece estar llegando a su fin. Se dio a conocer que la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Blake Lively ha sido formalmente desestimada por un juez después de que no presentara una reclamación modificada antes de la fecha límite.

El viernes 31 de octubre, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, firmó una nueva orden en la que se afirma que Baldoni, y sus co-demandantes de Wayfarer Studios habían dejado pasar el plazo después de que el tribunal desestimara su caso en junio.

El juez también declaró haber contactado a todas las partes con una semana de anticipación para advertirles que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso.

Según un documento revisado por la revista People, Lively fue la única que respondió, solicitando al juez que declarara la sentencia definitiva, pero que su petición de honorarios legales se mantuviera vigente, a lo que el juez accedió.

Batalla legal

El revés de Baldoni es el último giro en la saga legal de It Ends with Us, que comenzó en diciembre cuando Lively lo demandó por mala conducta en el set y una campaña de desprestigio en represalia, acusaciones que él ha negado.

La demanda original de Lively sigue en curso.

La contrademanda de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, que alegaba extorsión y difamación, fue desestimada por el juez el 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times.

Luego, Lively compartió una publicación en sus historias de Instagram donde habló abiertamente sobre el dolor que le había causado la contrademanda.

"Como muchos otros, he sentido el dolor de una demanda en represalia, incluyendo la vergüenza fabricada que intenta destruirnos. Si bien la demanda en mi contra fue desestimada, muchos no tienen los recursos para defenderse. Estoy más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de cada mujer a tener voz para protegerse, incluyendo su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia", expresó la actriz de Gossip Girl.

En junio, el juez Liman dictaminó que las acusaciones de acoso sexual de Lively estaban legalmente protegidas y no podían utilizarse como fundamento para una demanda por difamación. Esta decisión se basó en una ley de California aprobada tras el movimiento Me Too.

El juicio por las acusaciones de la actriz está programado para marzo de 2026.