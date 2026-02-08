Premios Alegría de Vivir anuncia galardonados en edición 2026

Imagen promocional de los Premios Alegría de Vivir muestra los rostros de los galardonados en la edición 2026.

MIAMI.- Regresan los Premios Alegría de Vivir en su decimocuarta edición.

Fundados por Lucrecia, artista cubana radicada en Barcelona, los premios reconocen lo mejor del mundo de la cultura y el entretenimiento, así como del cine, la televisión, el teatro, y la moda, entre otros gremios de la sociedad.

CINE "Una batalla tras otra" triunfa en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

MÚSICA Lucrecia conmemora 30 años de trayectoria con una gira internacional

La gala de premiación se celebra el 20 de marzo, a las 5:30 pm, en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona, España.

Se trata de distinguir trayectorias extraordinarias y rendir homenaje a quienes transmiten energía positiva, inspiran con su ejemplo, luchan, crean y transforman el mundo con optimismo, porque según ha definido Lucrecia: "La alegría sigue siendo un motor poderoso en nuestras vidas".

Para la impulsora de estos premios, es fundamental fomentar el respeto, el reconocimiento y amor en la sociedad. 137 Galardonados Honoríficos de España y América Latina.

Galardonados

Premio Alegría de Vivir – Éter - Don Josep Carreras, ícono de la música clásica que celebra su despedida de los escenarios con una gira

Trayectoria Excepcional - Paz Padilla, actriz de televisión, cine y teatro

Excelencia en Alta Costura - Victorio y Lucchino por su 40 aniversario en el mundo de la moda

Excelencia Empresarial - Ramón Agenjo, presidente de Fundació, celebrando el 150 aniversario Estrella Damm

Excelencia en Comunicación y Dirección - Oriol Nolis, director de La 2Cat RTVE, la que quieres

Excelencia en Magacín de Actualidad - Madrid Directo, celebrando su 30 aniversario. Director Kike Álvarez, productora ejecutiva Pepa González, y presentadores de televisión Francine Gálvez y Emilio Pineda

Excelencia en Comunicación, Entretenimiento y Cultura - Xavi Grasset (La Selva de Tv3)

Excelencia en Turismo y hostelería - Kike Sarasola Presidente y fundador de Room Mate Hotels

Excelencia en Medicina Integrativa - Dra Yilian Rigo (Clínica Rigo)

Excelencia en Periodismo y Cine - Moisés Rodríguez Martínez ( RTVE, la que quieres, 24 HORAS RTVE)

Excelencia en Música Rock Catalán - Pep Sala Fundador Grupo Sau, celebrando su 40 Aniversario

Excelencia en Entretenimiento y Creador de formatos en Televisión - Yusan Acha Frías

Excelencia en Defensa y Proyección del Entretenimiento y Periodismo - Juan Ignacio Ocaña, por la libertad de expresión; presidente FARTV en su 70 aniversario.

La entrega de los premios Alegría de Vivir se realizará durante un concierto de Lucrecia en celebración de los 30 años de trayectoria musical de la artista.