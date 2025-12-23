Lucrecia conmemora 30 años de trayectoria con una gira internacional

MIAMI. - Lucrecia , figura imprescindible de la escena musical hispana, oficializó este lunes el inicio de las celebraciones por sus 30 años de carrera profesional. En un emotivo acto celebrado en el Teatre de Sarrià, la cantante presentó el proyecto Año Lucrecia, un calendario de actividades y presentaciones internacionales que rinden homenaje a su versatilidad como intérprete, comunicadora y referente cultural.

Los días 29 y 30 de diciembre, el mismo escenario barcelonés acogerá los conciertos inaugurales de esta gira, centrada en los géneros que han definido su identidad: la salsa, el son y el bolero.

"Los boleros me han unido a figuras fundamentales de la cultura en Catalunya, mientras que la salsa llegó a mi vida de la mano de la reina del género, Celia Cruz", explicó la artista ante una audiencia compuesta por prensa, colaboradores y figuras del ámbito cultural.

Barcelona de los 90

La trayectoria de Lucrecia en España comenzó hace tres décadas tras su llegada con la orquesta Anacaona.

Desde su decisión de establecerse en Barcelona, la cantante desarrolló una prolífica carrera que la llevó a recorrer salas emblemáticas como Luz de Gas, Otto Zutz y La Boîte.

Durante el evento, se recordó su consolidación como icono pop y figura multitarea, destacando su impacto en la televisión —especialmente con el programa infantil Los Lunnis— y su faceta como escritora.

El acto contó con el respaldo de personalidades de la cultura, como el periodista Luis Troquel y el empresario Fede Sardà, además de mensajes de apoyo de artistas como Sicus Carbonell, Pep Sala y los actores Jorge Perugorría y Vladimir Cruz.

Legado

La gira del 30 aniversario no solo mirará hacia el pasado, sino que proyectará la música de Lucrecia a escala global. Tras sus recientes actuaciones en Nueva York, Miami y Ciudad de México, la agenda de 2026 incluye hitos destacados: el concierto en la Kölner Philharmonie junto a la WDR Big Band en Colonia, Alemania (31 de enero), y la gira europea y americana, una serie de Presentaciones que combinarán su repertorio propio con tributos a la Fania All Stars y a su madrina personal, Celia Cruz.

Lucrecia también dedicó un espacio para recordar sus vínculos con grandes leyendas de la música. Rememoró su estrecha relación con Celia Cruz y las enseñanzas de Chavela Vargas, de quien recibió consejos fundamentales para afrontar la carrera artística desde la paz mental.

"Me llamaba 'negrita, la nueva Macorina'", recordó con visible emoción.

Con este aniversario, Lucrecia reafirma su posición como una artista que, sin abandonar sus raíces cubanas, se ha convertido en una pieza clave de la identidad musical de su país de acogida y en una embajadora global del ritmo latino.