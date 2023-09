Premios MTV regresan con Taylor Swift, Karol G y Shakira

Maestra de ceremonia de los premios MTV

Minaj será la anfitriona de los VMA, que se llevarán a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, a las afueras de la ciudad de Nueva York. El año pasado, fue maestra de ceremonias junto a Lil Wayne y Jack Harlow, este año está sola.

El espectáculo también celebrará los 50 años del hip hop con una actuación que reunirá a diferentes generaciones y está repleta de estrellas como DMC, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL Cool J y Minaj unirán fuerzas.

Los VMA comenzarán a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se transmitirán por MTV, BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand y VH1. El programa también se podrá ver en español por UniMás.

Swift ha aumentado su número de nominaciones a 11, incluidas siete por su video musical Anti-Hero, después de que MTV anunciara cuatro categorías adicionales a principios de este mes. Le sigue SZA con ocho. Swift actualmente tiene 14 VMA a su nombre, colocándola detrás de Beyoncé, que tiene 28 (incluidos dos con Destiny’s Child), Madonna, con 20; y Lady Gaga, con 19.

Récord de nominadas

Este año se presenta un número récord de nominados por primera vez: 35, entre ellos Kim Petras, que tiene cinco nominaciones; Metro Boomin’, con cuatro; y Rema, con tres. Aespa, Burna Boy, Davido, Eslabón Armado, Fifty Fifty, PinkPantheress, Saucy Santana, Stephen Sánchez y Toosii también están nominados por primera vez.

Shakira recibirá el premio Video Vanguard y también se espera que la estrella colombiana tenga un número musical. Se suma a una lista de galardonados que incluye a Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer López, Rihanna y Missy Elliott.

Diddy recibirá el premio Global Icon y actuará en los VMA por primera vez desde 2005. Se convertirá en el tercer ganador del premio, después de Red Hot Chili Peppers en 2022 y Foo Fighters en 2021.

Otros artistas que estarán en la ceremonia incluyen a Cardi B y Megan Thee Stallion (presentando su nueva colaboración, Bongos), Anitta, Demi Lovato, Fall Out Boy, Peso Pluma, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Måneskin, Olivia Rodrigo, Stray Kids, Mañana X Juntos y más.

FUENTE: AP