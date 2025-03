Premios Platino 2025 honran la trayectoria de Eva Longoria

Eva Longoria se reúne para "Alexander & the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" en el Joia Beach Club el 17 de marzo de 2025 en Miami Beach, Florida.

Longoria dio sus primeros pasos en la actuación como actriz invitada en los dramas Beverly Hills, 90210 y General Hospital; pero fue en el año 200 cuando obtuvo una participación estelar en la serie The Young and the Restless, donde dio vida a Isabella Braña Williams.

No obstante, fue en 2004 cuando se consolidó en la industria hollywoodense al encarnar a Gabrielle Solis en la popular serie de la cadena ABC Desperate Housewives, programa que se mantuvo por ocho temporadas y con el que logró una nominación en 2006 como mejor actriz principal en una serie de televisión en los Globos de Oro.

Posteriormente, Eva Longoria también tuvo participación en proyectos como Empire, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine, BoJack Horseman y Jane the Virgin.

Producción y dirección

Su deseo de seguir creciendo la incentivó a trabajar tras las cámaras, teniendo un mayor control creativo e influencia en sus proyectos de cine y televisión, creando la productora UnbeliEVAble Entertainment, espacio que le ha permitido formar parte de diversas producciones como la serie Grand Hotel.

En 2023, Longoria tuvo su debut como directora de cine con Flamin' Hot, película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje que afirma haber sido el inventor de los Flamin' Hot Cheetos, consiguiendo el estreno en streaming de Searchlight Pictures más visto de la historia y la nominación al Óscar a la mejor canción original por The Fire Inside, escrita por Diane Warren e interpretada por Becky G.

Tras su estreno en el SXSW, los críticos elogiaron a Eva como una: «cineasta en ciernes decidida a hacerla auténtica para la gente de la que trata».

El filme contó con una proyección en la Casa Blanca junto al presidente Joe Biden, siendo así la primera película presentada en ese recinto enfocada en personajes latinos.

Ese mismo año, en marzo, también estrenó la docuserie Eva Longoria: Searching For Mexico, que sigue a Longoria en su viaje por México explorando la cocina del país. En mayo de 2024 se anunció que la CNN reviviría la serie con Eva Longoria: Searching for Spain, que se estrenará en la CNN en la primavera de 2025.

Recientemente, la actriz ha aparecido en la gran pantalla de la mano de la cinta Tierra de mujeres para Apple TV+, que produjo ejecutivamente y protagonizó junto a Carmen Maura, y próximamente protagonizará las producciones Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Road Trip; Oh. What. Fun.; y The Pickup.

A su gran talento en el séptimo arte, Eva Longoria suma su faceta como filántropa y activista, prestando constantemente su voz a los temas que le apasionan: la inmigración y los derechos reproductivos.

Con este premio, Eva Longoria sucede a Cecilia Roth, última galardonada con el Platino de Honor, después de que en ediciones anteriores recibieran este reconocimiento figuras del mundo iberoamericano como Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), José Sacristán (2020), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).