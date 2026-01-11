Premios de poesía, narrativa y teatro en Miami

MIAMI .- Por quinto año, la Editorial El Ateje , dirigida por el escritor Luis de la Paz , presenta su galardón anual a tres prominentes personalidades de la cultura del exilio cubano.

-¿Cuál es el propósito esencial de estos premios?

El propósito es simple y altruista: reconocer la labor de escritores cubanos del exilio, ya que, por nuestra condición de desterrados, nuestras obras están prohibidas en Cuba. Fuera de la Isla, hay pocos galardones enfocados en reconocer el conjunto de la obra de un autor cubano. Digamos que el Premio Editorial El Ateje intenta visualizar a los galardonados, que tienen una obra sólida.

- ¿Cómo es el proceso de candidatura y selección de los galardonados?

A lo largo del año se consideran los autores que podrían nominarse para el Premio Editorial El Ateje. Luego, se analiza cada uno de ellos por separado para luego reducir la lista a unos pocos finalistas. Más tarde se toma la decisión y esa decisión final es mía. Siempre se busca que el reconocimiento recaiga en autores que han contribuido con sus obras a engrandecer la literatura cubana del exilio. Aun así, hubo casos de escritores a los que hubiera querido premiar, como el narrador y novelista Manuel Reguera Saumell, el poeta Manuel Díaz Martínez y el narrador Armando de Armas, pero fallecieron sin tener yo la oportunidad de reconocerlos, pues este premio está enfocado en escritores vivos.

-La Editorial El Ateje también cumple cinco años y toma su nombre de uno de los árboles nacionales de Cuba tal vez menos conocidos.

El nombre de El Ateje se remonta a una revista literaria electrónica que se publicó entre el 2001 y el 2008. Tú fuiste parte de ese proyecto desde el principio, en una época con tecnologías menos avanzadas, donde había que ser muy creativos. Juntos la impulsamos. Tras el cierre de esas ediciones y una pausa larga, el nombre toma cuerpo nuevamente, pero como sello editorial, con el mismo espíritu de la revista, es decir, buscando publicar trabajos literarios de calidad y haciendo énfasis en su esencia cubana. El Ateje es un árbol muy cubano, que, además, José Martí cita en sus diarios de campaña.

- La firma editora suma varias publicaciones, en medio de una compleja situación socioeconómica y cultural. ¿Cómo es la fase de elección, impresión y presentación de las publicaciones?

La dinámica de la editorial es constante, pero sin grandes pretensiones, porque no fue concebida como un negocio, sino como un proyecto cultural. El fondo editorial tiene ya unos 50 títulos, es decir, alrededor de 10 libros al año, que para un negocio es insuficiente, pero para una empresa esencialmente cultural es bastante. Como el principal propósito no es económico, las complejidades financieras afectan de una manera diferente. Yo tengo claro que estoy ante un proyecto sin recursos, pero si me pongo a esperar a tenerlos, entonces nunca haría nada. Todo lo hago con mis propios fondos, a veces con la ayuda de los autores y otras con la colaboración de personas que tienen conocimientos tecnológicos, como Kiko Arocha y Wen Cruz, que cuando me veo en problemas técnicos me ayudan a salir del atolladero. En general como las ediciones son para Amazon, entonces los gastos son menos agresivos.

-Los premiados este año

Belkis Cuza Malé recibe el Premio Ángel Cuadra de Poesía, por la solidez de su obra, además, porque ha contribuido con su revista Linden Lane Magazine que tiene casi 45 años de trayectoria, a reconocer a los escritores y difundir la cultura cubana. Una mujer admirable con una revista que prácticamente ella hace sola. Nicolás Abreu Felippe es un narrador muy genuino, de gran imaginación y trabajador. Recientemente ha reeditado algunos de sus libros, entre ellos Al borde de la cerca, su demoledor testimonio sobre los días que pasó asilado en la Embajada del Perú en La Habana, en 1980. También ha publicado nuevos títulos de excelente calidad, como La pandemia y Tiempo podrido. Sin dudas merece el Premio Carlos Victoria de Narrativa. El Premio Pepe Escarpanter de teatro lo recibe Eddy Díaz Souza, que ha mantenido abierta la sala Artefactus a pesar de las complejidades socioeconómica y culturales que mencionabas antes y que tanto afecta a géneros como el teatro, que sí requiere de fondos. Por otra parte, Eddy destaca también como autor de varias obras teatrales y por incentivar la literatura infantil con la Fundación Cuatrogatos.