domingo 4  de  enero 2026
VIAJES

Mérida, tesoros romanos que sobreviven en su museo nacional

La antigua Augusta Emérita preserva su legado romano con esculturas, mosaicos, inscripciones y restos arqueológicos únicos

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Mérida, España.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Conocida en la antigüedad como Augusta Emérita y capital de la provincia romana de Lusitania en Hispania, Mérida conserva y protege con especial cuidado su valioso patrimonio histórico en la muy española región de Extremadura.

De aquellos tiempos destacan hoy vestigios de la arquitectura e ingeniería romanas, como restos del Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Acueducto, Puente, Teatro y Anfiteatro romanos, entre otros. Todos Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte del conjunto arqueológico.

Lee además
Trujillo, España.
TURISMO

Extremadura, tierra con historia, cultura y buen comer
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, España.
DESTINOS

Gran teatro universal estos días en Mérida, España

Es el Teatro Romano el escenario principal del Festival Internacional de Teatro Clásico en los meses de julio y agosto.

Este gran legado arquitectónico llevó a la ciudad a crear el Museo Nacional de Arte Romano en 1986. Es un centro expositor, investigador y difusor de la cultura romana donde, además de contar con un amplio inventario de 37.000 piezas, se celebran conferencias y otras actividades relacionadas con la Antigua Roma.

“Trabajar en el Museo Nacional de Arte Romano es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona que vive en Mérida”, aseguró Josefa, auxiliar de sala en la institución museológica.

“Aquí se asentaron los romanos porque encontraron río, buen clima, aire limpio y tierra fértil, y nos dejaron todo este arte maravilloso”, subrayó.

Construcción

Diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo, la entrada principal del museo sorprende a primera vista por su sobrio carácter que rememora una edificación romana. Fabricado con ladrillos rojos, la fachada ostenta un letrero central esculpido en piedra que solo lee, con la V por U en latín romano, MVSEO, debajo de un nicho donde descansa la réplica de una estatua romana del emperador Augusto, fundador de la ciudad 25 a. C.

Su nave principal, igualmente fabricada con ladrillos rojos y sin atuendos decorativos, muestra ocho arcos de hasta 15 metros de altura, con aberturas y cristalerías que permiten la entrada de luz y vistas hacia el teatro y el puente, creando una sensación de amplitud monumental.

Los ladrillos fueron hechos a medida y colocados sin mortero, siguiendo la técnica de construcción de los romanos, y utilizando el método de interbloqueo en la parte trasera de cada ladrillo y hormigón vertido entre las hiladas.

A un lateral de la gran nave figuran dos pasillos superiores, tipo mezanine, que conectan otros espacios expositores y salones de actividades.

Por favor, vea el vídeo sobre Mérida y su museo romano aquí.

Embed

Muestras

Entre los miles de piezas que ostenta el museo destacan estatuas y relieves romanos, como el llamado Retrato de Augusto velado, que es una de las esculturas más emblemáticas del museo.

Este exquisito busto fue hallado en el peristilo del Teatro Romano de Mérida y representa al emperador Augusto con un velo ceremonial sobre la cabeza, símbolo de su autoridad como Máximo Pontífice.

Llama la atención una minuciosa maqueta que reproduce la estructura urbana de la antigua Augusta Emérita, cuando el enclave romano llegó a tener 30.000 habitantes.

Para tener una idea con bases reales, la cripta del museo cuenta con un espacio arqueológico subterráneo, integrado en el propio edificio, que conserva y muestra restos originales de la ciudad romana hallados durante la construcción.

También hay estelas como la de Lutatia Lupata o la dedicada a Sentia Amarantis, que muestran escenas y textos funerarios romanos.

Resalta igualmente el Mosaico de los Aurigas, de grandes dimensiones y muy detallado, que representa escenas de carreras de cuadrigas con sus conductores.

Asimismo, sobresale el Mosaico de la Caza del Jabalí, procedente de la Villa de las Tiendas, que denota escenas cinegéticas con gran calidad técnica.

Mencionamos fragmentos de pintura mural procedentes, por ejemplo, del Anfiteatro Romano y elementos constructivos de edificios públicos y privados como columnas, capiteles y frisos que ayudan a comprender la arquitectura urbana de Augusta Emérita.

No debemos pasar por alto cerámicas, utensilios y objetos domésticos que denotan vasijas, lámparas, recipientes y otros objetos que reflejan la vida diaria en la Mérida romana.

Hay una importante colección de inscripciones latinas que documentan aspectos sociales, religiosos y políticos de la ciudad.

Además, el museo cuenta con una extensa colección de monedas romanas que permite estudiar la evolución monetaria y la actividad de la casa acuñadora, conocida entonces como ceca, de Augusta Emérita.

Para más información, incluso hacer una visita virtual por los salones del museo y admirar las piezas expuestas, visite el portal de la institución museológica en internet si hace clic aquí.

¿Cómo llegar?

Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a España, digamos Madrid donde puede abordar el tren o autobús a Mérida y otras localidades en Extremadura.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

Mérida cuenta con una amplia oferta de hoteles para todos los bolsillos, entre los que destaca el hotel Parador de Mérida.

Consulte el sitio web TurismoExtremadura.com para obtener más información.

Ahorrar dinero

Siga estos consejos para facilitar el valor de su bolsillo. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni tampoco en el destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares e ignoran que son tasados con una comisión que muchas veces es excesiva.

Mejor tenga el dinero en su cuenta bancaria y utilice la tarjeta ATM tan pronto llegue al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la comisión del cambio y obtendrá la mejor tarifa internacional disponible ese día.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.

Temas
Te puede interesar

Mérida: Roman Treasures Preserved in Its National Museum

Director Santiago Segura estrena segunda parte de "Torrente"

Billy Joel sorprende a fanáticos en concierto de una banda de covers

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no se pueden hacerse conjeturas sobre el decreto de conmoción exterior tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
VENEZUELA

ONG advierte sobre la "opacidad" del decreto de "estado de conmoción exterior" del régimen tras operación de EEUU

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo

Te puede interesar

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro
La candidata presidencial costarricense Laura Fernández, junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.
COSTA RICA

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad