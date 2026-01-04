Mérida, tesoros romanos que sobreviven en su museo nacional

Conocida en la antigüedad como Augusta Emérita y capital de la provincia romana de Lusitania en Hispania, Mérida conserva y protege con especial cuidado su valioso patrimonio histórico en la muy española región de Extremadura .

De aquellos tiempos destacan hoy vestigios de la arquitectura e ingeniería romanas, como restos del Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Acueducto, Puente, Teatro y Anfiteatro romanos , entre otros. Todos Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte del conjunto arqueológico.

Es el Teatro Romano el escenario principal del Festival Internacional de Teatro Clásico en los meses de julio y agosto.

Este gran legado arquitectónico llevó a la ciudad a crear el Museo Nacional de Arte Romano en 1986. Es un centro expositor, investigador y difusor de la cultura romana donde, además de contar con un amplio inventario de 37.000 piezas, se celebran conferencias y otras actividades relacionadas con la Antigua Roma.

“Trabajar en el Museo Nacional de Arte Romano es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona que vive en Mérida”, aseguró Josefa, auxiliar de sala en la institución museológica.

“Aquí se asentaron los romanos porque encontraron río, buen clima, aire limpio y tierra fértil, y nos dejaron todo este arte maravilloso”, subrayó.

Construcción

Diseñado por el arquitecto español Rafael Moneo, la entrada principal del museo sorprende a primera vista por su sobrio carácter que rememora una edificación romana. Fabricado con ladrillos rojos, la fachada ostenta un letrero central esculpido en piedra que solo lee, con la V por U en latín romano, MVSEO, debajo de un nicho donde descansa la réplica de una estatua romana del emperador Augusto, fundador de la ciudad 25 a. C.

Su nave principal, igualmente fabricada con ladrillos rojos y sin atuendos decorativos, muestra ocho arcos de hasta 15 metros de altura, con aberturas y cristalerías que permiten la entrada de luz y vistas hacia el teatro y el puente, creando una sensación de amplitud monumental.

Los ladrillos fueron hechos a medida y colocados sin mortero, siguiendo la técnica de construcción de los romanos, y utilizando el método de interbloqueo en la parte trasera de cada ladrillo y hormigón vertido entre las hiladas.

A un lateral de la gran nave figuran dos pasillos superiores, tipo mezanine, que conectan otros espacios expositores y salones de actividades.

Por favor, vea el vídeo sobre Mérida y su museo romano aquí.

Muestras

Entre los miles de piezas que ostenta el museo destacan estatuas y relieves romanos, como el llamado Retrato de Augusto velado, que es una de las esculturas más emblemáticas del museo.

Este exquisito busto fue hallado en el peristilo del Teatro Romano de Mérida y representa al emperador Augusto con un velo ceremonial sobre la cabeza, símbolo de su autoridad como Máximo Pontífice.

Llama la atención una minuciosa maqueta que reproduce la estructura urbana de la antigua Augusta Emérita, cuando el enclave romano llegó a tener 30.000 habitantes.

Para tener una idea con bases reales, la cripta del museo cuenta con un espacio arqueológico subterráneo, integrado en el propio edificio, que conserva y muestra restos originales de la ciudad romana hallados durante la construcción.

También hay estelas como la de Lutatia Lupata o la dedicada a Sentia Amarantis, que muestran escenas y textos funerarios romanos.

Resalta igualmente el Mosaico de los Aurigas, de grandes dimensiones y muy detallado, que representa escenas de carreras de cuadrigas con sus conductores.

Asimismo, sobresale el Mosaico de la Caza del Jabalí, procedente de la Villa de las Tiendas, que denota escenas cinegéticas con gran calidad técnica.

Mencionamos fragmentos de pintura mural procedentes, por ejemplo, del Anfiteatro Romano y elementos constructivos de edificios públicos y privados como columnas, capiteles y frisos que ayudan a comprender la arquitectura urbana de Augusta Emérita.

No debemos pasar por alto cerámicas, utensilios y objetos domésticos que denotan vasijas, lámparas, recipientes y otros objetos que reflejan la vida diaria en la Mérida romana.

Hay una importante colección de inscripciones latinas que documentan aspectos sociales, religiosos y políticos de la ciudad.

Además, el museo cuenta con una extensa colección de monedas romanas que permite estudiar la evolución monetaria y la actividad de la casa acuñadora, conocida entonces como ceca, de Augusta Emérita.

Para más información, incluso hacer una visita virtual por los salones del museo y admirar las piezas expuestas, visite el portal de la institución museológica en internet si hace clic aquí.

¿Cómo llegar?

Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a España, digamos Madrid donde puede abordar el tren o autobús a Mérida y otras localidades en Extremadura.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

Mérida cuenta con una amplia oferta de hoteles para todos los bolsillos, entre los que destaca el hotel Parador de Mérida.

Consulte el sitio web TurismoExtremadura.com para obtener más información.

Ahorrar dinero

Siga estos consejos para facilitar el valor de su bolsillo. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni tampoco en el destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares e ignoran que son tasados con una comisión que muchas veces es excesiva.

Mejor tenga el dinero en su cuenta bancaria y utilice la tarjeta ATM tan pronto llegue al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la comisión del cambio y obtendrá la mejor tarifa internacional disponible ese día.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.