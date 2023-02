Premios SAG reconocen a "Everything Everywhere All at Once"

Harry Shum Jr., de izquierda a dercha fila posterior, Jenny Slate, Tallie Medel, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Brian Le, Andy Le, fila del frente de izquierda a derecha, James Hong, y Jamie Lee Curtis posan con el premio a mejor elenco por "Everything Everywhere All at Once" en los Premios SAG, el domingo 26 de febrero de 2023. AP/Jordan Strauss/Vía Invision Ke Huy Quan, centro, y miembros del reparto de "Everything Everywhere All at Once" reciben el premio a mejor elenco en la 29a entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (Premios SAG) el 26 de febrero de 2023, en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Angeles. AP/Chris Pizzello

LOS ÁNGELES.- La favorita de la temporada de premios Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) avanzó con firmeza en los Premios SAG y se llevó no solo el trofeo de mejor elenco y galardones de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, sino que también le valió una estatuilla a Jamie Lee Curtis.







Los Premio SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos, suelen ser un buen predictor de los Premios de la Academia y la ceremonia del domingo dio algunos giros inesperados en la carrera rumbo a los Oscar. Jamie Lee Curtis sorprendió al ganar en la categoría de mejor actriz de reparto por su actuación en Everything Everywhere All at Once imponiéndose ante la favorita, Angela Bassett. Brendan Fraser se llevó el premio mejor actor por The Whale (La ballena)

Bassett, estrella de la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre), había sido la principal contendiente de la categoría por semanas, si no es que meses. Pero Curtis, nominada a su primer Premio SAG, fue la ganadora sorpresa en la gala que se transmitía en vivo por la página de YouTube de Netflix. Visiblemente emocionada, Curtis dijo que llevaba el anillo de bodas que su padre Tony Curtis le dio a su madre Janet Leigh. “Mírenme, soy una ‘nepo baby’”, dijo en referencia al término usado para los hijos de famosos que se ven beneficiados por el nepotismo. “Pero la realidad es que tengo 64 años y esto es increíble”, agregó. En la semana previa a los SAG, Everything también se convirtió en la ganadora de los Premios de los sindicatos de directores y de productores, dos de los premios que suelen predecir con más precisión a los ganadores de los Oscar. En los SAG, Yeoh tomó la ventaja. “Esto no es solo para mí”, dijo Yeoh. “Es para cada pequeña niña que se ve como yo”. Quan quien fue actor de niño y se había apartado de la profesión por años por falta de audiciones, destacó que es el primer asiático en ganar en la categoría de actor de reparto en los SAG. “Cuando me alejé de la actuación, fue porque había tan pocas oportunidades”, dijo Quan. “Ahora, esta noche estamos celebrando a James Hong, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Hong Chau, Harry Shum Jr. El panorama se ve mucho más diferente ahora”. Los SAG dieron cierta claridad en las categorías principales de actuación. El premio de mejor actor era uno de los más difíciles de definir. Austin Butler de Elvis, Fraser de The Whale y Colin Farrell de The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) han sido vistos como posibles ganadores en diferentes momentos, pero fue Fraser quien se llevó a casa el SAG por el papel con el que vuelve bajo los reflectores. “Créanme, si se quedan ahí y ponen un pie frente al otro, llegarán a donde necesiten ir”, dijo Fraser. Qinta Brunson y Janelle James de la serie Abbott Elementary comenzaron la 29a entrega anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. Aunque no eran anfitrionas, Brunson y James arrancaron oficialmente la premiación y rompieron el hielo con algunos chistes, incluyendo uno que dio a entender que Viola Davis está más allá del su estatus de EGOT, o artista que ha ganado un Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Brunson regresó momentos después al escenario con el elenco de Abbott Elementary para recibir el SAG al mejor elenco de una serie de comedia. Brunson, la creadora de la comedia y una de sus productoras, dijo a sus compañeros: “Esta gente me hace tener los pies en la tierra”. The White Lotus también se impuso ganando el premio a mejor elenco de una serie de drama y dándole otro premio a Jennifer Coolidge, quien también ha ganado por la serie en los Emmy y los Globos de Oro. Con los ojos llenos de lágrimas, Coolidge recordó como surgió su amor por la actuación cuando estaba en primer año de primaria, su padre la llevó a ver películas de Charlie Chaplin. También agradeció a su acompañante para la ceremonia, su amigo actor Tim Bagley. “Fuiste un gran acompañante esta noche”, dijo Coolidge. “Me muero de ganas de que volvamos a casa”. El primer premio de la ceremonia fue para una ganadora del año pasado: Jessica Chastain. Un año después imponerse por su papel principal en la película The Eyes of Tammy Faye, Chastain volvió a ganar en los SAG, en esta ocasión en la categoría de mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV, por la serie de Showtime sobre una poderosa pareja de la música country George & Tammy. Chastain viajó por avión para los premios desde las funciones de preestreno de la próxima reposición de A Doll’s House en Broadway. La gala del domingo transmitida por streaming tenía una sensación un poco menos elaborada. Como no tenían límites de tiempo impuestos por una televisora, los ganadores no eran apartados del escenario con música. Muy formal y despacio, Sam Elliott, ganador del premio a mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV por 1883, leyó sus agradecimientos en un tiempo mucho más largo que el tiempo permitido. Pero la ceremonia avanzó rápidamente por los primeros ganadores, incluyendo los premios de Jean Smart (Hacks), Jeremy Allen White (Bear) y Jason Bateman (Ozark). Otro de los efectos del streaming es que no hubo censura. Yeoh dijo una grosería al agradecer su premio de mejor actriz. Everything Everywhere All at Once y The Banshees of Inisherin comenzaron la noche como las más nominadas, con cinco menciones cada una. Las dos películas competían por el premio de mejor elenco de cine con Babylon, The Fabelmans (Los Fabelman) y Women Talking (Ellas hablan). Un premio se anunció antes de gala desde la alfombra roja: Top Gun: Maverick ganó el premio a mejor elenco de dobles en las categorías de cine. Los Premios SAG son considerados uno de los referentes más confiables de los Oscar. Los actores constituyen el mayor porcentaje de la academia de cine, por lo que sus elecciones tienen la mayor influencia. El año pasado, CODA (CODA: Señales del corazón) triunfó en los SAG antes de ganar el Oscar a la mejor película, mientras que la actriz de origen puertorriqueño Ariana DeBose, Will Smith, Jessica Chastain y Troy Kotsur ganaron un Premio SAG antes de ganar un Premio de la Academia. FUENTE: AP

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP