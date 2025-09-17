Preparan en Miami nueva edición de la Fiesta de la lectura para celebrar la hispanidad

La Fundación Cuatrogatos realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2025 su ya tradicional evento Fiesta de la lectura , con el cual celebra, cada año, el Mes de la Hispanidad y la presencia de la cultura iberoamericana en los Estados Unidos.

Como en fechas anteriores, una parte de la programación estará dirigida a los niños y tendrá lugar en escuelas y centros de atención a menores de Miami y de Homestead, que serán visitados por escritores de literatura infantil y por cuentacuentos que narrarán historias a los más pequeños.

Para conmemorar el octogésimo aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a la escritora chilena Gabriela Mistral, el viernes 3 de octubre a las 8.30 p.m. tendrá lugar una charla sobre la vida y obra de la autora de Desolación (1922), Ternura (1923), Tala (1938) y Lagar (1954), libros fundamentales en las letras hispanoamericanas. La conferencia será impartida por la escritora y promotora cultural venezolana Omira Bellizzio. La presentación contará con la lectura de una selección de poemas de Mistral que estará a cargo de la actriz cubana Betsy Rodríguez.

Omira Bellizzio es autora de libros infantiles y narradora oral. Tiene una maestría en Literatura Venezolana de la Universidad de Carabobo y es egresada de la UNED-España como experta universitaria en Animación a la lectura, becada por la Organización de Estados Americanos. Ha ganado múltiples distinciones en el campo de la literatura infantil, entre ellas el Premio Campoy-Ada 2022 de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) por el poemario Y la Tierra sonríe. Ha publicado, además, libros como Tulum, un perro de ciudad, Llegó la Navidad y Colegiala, todos con la editorial Poetapop, que creó en el 2021. Es fundadora de la FELIJE (Fiesta de Escritores de Literatura Infantil y Juvenil en Español) en el Bronx, New York. Su labor como promotora de lectura en varios países de Latinoamérica ha sido reconocida por distintas instituciones. Actualmente se desempeña como instructora del programa de Cuidado de Niños en Miami Dade College.

Betsy Rodríguez tiene una licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Es actriz, directora de teatro y profesora de improvisación teatral con una amplia experiencia de trabajo en Cuba, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. En Miami ha participado en obras teatrales para adultos como Un corazón, de repente y Las señoras de la casa, con Artefactus Cultural Project, bajo la dirección de Eddy Díaz Souza; Cintas de seda, con Thymele Teatro, dirigida por Jorge Luis González, y Hambre, con Sensodrama, dirigida por Eugenia Sancho. Para el público infantil interpretó A la luz de las linternas: Una historia de fantasmas, puesta en escena de Para Bajitos con la dirección de Sara Miyares.

El sábado 4 de octubre, también a las 8.30 p.m. y en el Blackbox de Artefactus, la escritora Ena Columbié realizará una lectura de poemas y textos narrativos de su autoría. Su presentación lleva el título de uno de sus versos: Piedra de otoño.

La escritora y artista visual Ena Columbié es licenciada en Filología, Informática bibliotecaria y Diseño gráfico. Ha obtenido numerosos premios en crítica literaria y artística, cuento y poesía. Su bibliografía incluye libros publicados en Cuba, Estados Unidos, Países Bajos y Perú, como El Exégeta (ensayo; Editorial Oriente, 1995), Ripios (poesía; EntreRíos, 2006), Las Horas (edición, selección y prólogo; Strumento, 2011), Solitar (poesía; α&β, 2012), Isla (poesía; α&β, 2012), Luces (cuentos; Silueta, 2013), Sepia (poesía; Betania: 2016); Jazz (poesía; Aduana vieja, 2018), Confesiones de un idiota (novela; Silueta, 2018), Intimisma (poesía; α&β, 2018), Piedra (poesía; Bokeh, 2019), Nauseamundo (poesía; Piedra de Sísifo, 2020), ¡Cabrón! (cuentos; Ediciones Furtivas, 2023), Aqua (poesía; α&β, 2024) y Letanía (poesía; Editorial Summa, 2025).

Como artista visual ha expuesto en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica y Europa. Ha ilustrado cubiertas de revistas de arte y libros de escritores, entre los que se encuentran Ante-Réquiem y En camino, de Ernesto Kahan, Premio Nobel de la Paz y Premio Mundial de Poesía Andrés Bello. Escribe para el Nuevo Herald. Reside en Miami.

La Fiesta de la Lectura cuenta este año con la colaboración de Artefactus Cultural Center y con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, Poetapop y Ediciones Furtivas.

Fechas:

Viernes 3 de octubre de 2025 / Conferencia Gabriela Mistral: 80 aniversario de su Premio Nobel de Literatura.

Sábado 4 de octubre / Lectura literaria: Piedra de otoño.

Hora: 8.30 p.m.

Lugar: Artefactus Cultural Center (12302 SW 133rd Ct, Miami, FL 33186)

Entrada libre.