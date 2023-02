Presentador Rafael Araneda sufre accidente en Florida

Por ahora, el conductor de Enamorándonos USA no se ha pronunciado al respecto, pero su esposa, Marcela Vacarezza, ofreció detalles del accidente.

"Marcela Vacarezza, esposa del presentador de 53 años, relató que el chileno se comunicó con ella cerca de las 12:30pm para informarle que había sido atropellado... el presentador de Enamorándonos perdió el conocimiento después del impacto que recibió, pero el casco que llevaba le salvó la vida", informó Univision.

“Rafael iba en bicicleta y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló... gracias a Dios andaba con caso, si no, no la contamos”, contó la Vacarezza.

Tras el accidente, el conductor chileno fue trasladado a un hospital. Según su esposa, a Araneda no le detectaron fracturas, pero sí varios hematomas.

“Ya está en la casa con reposo. Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”, explicó Vacarezza, quien detalló que la policía ya ubicó al conductor del auto que atropelló a Araneda.

“Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños”, dijo Marcela.

Por otra parte, Ana Patricia le envió un mensaje de apoyo durante la emisión de este 20 de febrero.

"Mi Rafa, pronta recuperación, y te mandamos las mejores vibras y este programa con mucho cariño dedicado para ti", expresó la presentadora.

