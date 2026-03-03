Madre de Zendaya reacciona a presunta boda de la actriz

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Claire Stoermer, madre de Zendaya, reaccionó al revuelo que se generó luego de que el estilista Law Roach presuntamente confirmara que la actriz de Euphoria y Tom Holland , protagonista de Spider-Man, ya habían contraído matrimonio.

El lunes 2 de marzo, Stoermer compartió en las historias de Instagram el video de la entrevista que el portal Entertainment Tonight realizó a Roach, momento en el que el estilista asegura que la boda ya se realizó . La progenitora escribió: "La risa...", acompañado de un emoji riendo.

Aparente unión

Durante la alfombra roja de los Actors Awards, Law Roach fue abordado por Entertainment Tonight, momento en el que le cuestionaron sobre cómo sería el estilismo de Zendaya y en la boda con Tom Holland. Fue entonces cuando, entre risas, el amigo de la actriz de 29 años afirmó que la boda ya se había llevado a cabo.

"La boda ya sucedió", dijo. "Te la perdiste".

Los rumores sobre el compromiso entre los actores comenzaron durante los Golden Globes 2025, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

TMZ confirmó la noticia al día siguiente, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Holland rompió su silencio sobre el compromiso de la pareja al corregir con dulzura a un periodista durante una reciente conferencia cuando este mencionó a Zendaya como su novia. En el vídeo que circula en X, se puede escuchar al periodista fuera de cámara decir: "Traje a mi hija y conoció a tu novia", a lo que Tom se rió y respondió: "Prometida".