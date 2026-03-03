martes 3  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Madre de Zendaya reacciona a presunta boda de la actriz

Los rumores sobre el compromiso comenzaron durante los Golden Globes 2025, cuando Zendaya lució un diamante en el dedo anular de su mano izquierda

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California.&nbsp;

Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California. 

AFP/Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Claire Stoermer, madre de Zendaya, reaccionó al revuelo que se generó luego de que el estilista Law Roach presuntamente confirmara que la actriz de Euphoria y Tom Holland, protagonista de Spider-Man, ya habían contraído matrimonio.

El lunes 2 de marzo, Stoermer compartió en las historias de Instagram el video de la entrevista que el portal Entertainment Tonight realizó a Roach, momento en el que el estilista asegura que la boda ya se realizó. La progenitora escribió: "La risa...", acompañado de un emoji riendo.

Lee además
Tom Holland y Zendaya asisten al estreno en Los Ángeles de Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, California.
CELEBRIDADES

Afirman que Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto
Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today", Savannah Guthrie, deja flores en el hogar de su madre

Aparente unión

Durante la alfombra roja de los Actors Awards, Law Roach fue abordado por Entertainment Tonight, momento en el que le cuestionaron sobre cómo sería el estilismo de Zendaya y en la boda con Tom Holland. Fue entonces cuando, entre risas, el amigo de la actriz de 29 años afirmó que la boda ya se había llevado a cabo.

"La boda ya sucedió", dijo. "Te la perdiste".

Los rumores sobre el compromiso entre los actores comenzaron durante los Golden Globes 2025, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

TMZ confirmó la noticia al día siguiente, citando a fuentes cercanas a la pareja.

Meses más tarde, en septiembre de 2025, Holland rompió su silencio sobre el compromiso de la pareja al corregir con dulzura a un periodista durante una reciente conferencia cuando este mencionó a Zendaya como su novia. En el vídeo que circula en X, se puede escuchar al periodista fuera de cámara decir: "Traje a mi hija y conoció a tu novia", a lo que Tom se rió y respondió: "Prometida".

Temas
Te puede interesar

Kim Kardashian comparte fotos del lago Powell tras ser vista con Lewis Hamilton

Dior y Saint Laurent presentan colecciones en la Semana de la Moda de París

Arranca juicio contra productora Live Nation en Nueva York

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases por la guerra en Irán, Israel responde

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Guerra

La OTAN califica de "crucial" la ofensiva contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

Te puede interesar

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

Por Daniel Castropé
Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
Guerra

EEUU ordena salida del personal diplomático no esencial de seis países en Medio Oriente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1 de marzo.
GUERRA

Irán se adjudica nuevos ataques contra Israel y bases de EEUU en otros países

Una adolescente que se siente gata en una reunion callejera en Barcelona.
FENÓMENO SOCIAL

El boom de los "therian", urgencia sobre salud mental, falta de cohesión familiar