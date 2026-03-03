martes 3  de  marzo 2026
Dior y Saint Laurent presentan colecciones en la Semana de la Moda de París

El desfile de Dior, previsto en el jardín de las Tullerías, es uno de los momentos más esperados, que permitirá ver de nuevo el trabajo de Anderson

Modelos presentan creaciones de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer otoño-invierno 2025/2026 en el marco de la Semana de la Moda de París, en París, el 4 de marzo de 2025.

Modelos presentan creaciones de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer otoño-invierno 2025/2026 en el marco de la Semana de la Moda de París, en París, el 4 de marzo de 2025.

AFP/Thomas Samson

PARÍS.- La Semana de la Moda de París tendrá este martes dos platos fuertes, con la segunda colección femenina de Jonathan Anderson para Dior y el muy esperado desfile de Anthony Vaccarello, que celebra sus 10 años al frente de Saint Laurent.

El desfile de Dior, previsto en el jardín de las Tullerías, es uno de los momentos más esperados, que permitirá ver de nuevo el trabajo de Anderson, exdirector artístico de la firma española Loewe y que en junio de 2025 se convirtió en el primer estilista desde Christian Dior en supervisar las tres líneas (femenina, masculina y alta costura) de la legendaria casa.

"Es el único actualmente" que consigue hacerlo, además de trabajar en su propia marca JW Anderson y una colaboración con Uniqlo, explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Dior Official (@dior)

Sobre todo teniendo en cuenta que "Dior es una marca muy codificada, como Chanel: hay una 'gramática' Dior, y pienso que él la respeta al mismo tiempo que la renueva con talento", añade.

"Siempre es interesante ver en estas firmas patrimoniales cómo coexisten el hecho de modernizar y el de actualizar constantemente una serie de códigos que no tienen vocación de cambiar", abunda.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Dior Official (@dior)

Tras una primera colección masculina aclamada en junio y una primera línea femenina en octubre recibida con menos entusiasmo, Anderson presentó en enero en la capital francesa un segundo vestuario masculino más extravagante.

Luego, para su primera propuesta de alta costura, el creador norirlandés de 41 años mostró una línea con toques punk, muy floral, fiel a su espíritu rebelde.

Saint Laurent

El segundo gran momento del día será el desfile de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello, su director creativo desde 2016.

Cabe pensar que el diseñador belga de 44 años, innovador y sofisticado, hará todo lo posible para celebrar sus diez años al frente de la prestigiosa marca francesa por todo lo alto, en su desfile en Trocadero, frente a la torre Eiffel.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por SAINT LAURENT (@ysl)

"Ha sabido reinterpretar todo el legado Saint Laurent manteniendo los mismos códigos en cada temporada --el énfasis en los hombros, los volúmenes, los cortes estructurados--, pero inyectando colores intensos, una identidad visual muy reconocible", dice Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire.

Utiliza "líneas muy limpias, paletas reducidas, sin adornos, para un discurso muy claro", explica.

Los desfiles de Saint Laurent son a menudo momentos "intensos", añade la periodista. Sin olvidar que las primeras filas suelen están repletas de estrellas y personalidades importantes.

FUENTE: AFP

