Kim Kardashian comparte fotos del lago Powell tras ser vista con Lewis Hamilton

Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúan avivando los rumores sobre un presunto romance. Ambas celebridades han compartido en redes sociales una serie de fotografías durante un viaje al lago Powell, en Arizona. En las fotos que ambos han publicado solo destaca el paisaje, sin dar pistas de que pudieran estar juntos.

Aunque las imágenes podrían ser coincidencia, lo cierto es que la empresaria y el piloto de F1 fueron vistos juntos en fin de semana. TMZ reportó y compartió un video en el que los famosos salían de una camioneta negra y daban un paseo juntos para contemplar el atardecer en dicho destino.

SUCESOS Presentadora de "Today", Savannah Guthrie, deja flores en el hogar de su madre

Kim Kardashian y Lewis Hamilton 1 Lewis Hamilton y Kim Kardashian comparten imágenes de su paseo por el lago Powell y avivan los rumores de romance. Captura de pantalla/Instagram/@lewishamilton y @kimkardashian

Romance

El presunto romance entre las partes comenzó a sonar a principios de febrero, cuando The Sun informó que Kardashian y Hamilton se alojaron en el Estelle Manor en los Cotswolds. Un día después, TMZ obtuvo un video en el que se veía a la socialité y a la estrella del deporte saliendo juntos de una camioneta cuando llegaron a un hotel en París.

"Fue un encuentro romántico", comentó entonces a People una fuente cercana.

Posteriormente, las celebridades asistieron juntos al Super Bowl LX, evento que se celebró en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero. Ambos estuvieron en un palco privado del estadio.

"Se sienta segura y realmente disfruta pasar tiempo con él", dijo una fuente a People después del juego.

"Hay cierta comodidad, porque se conocen desde hace años. Kim ha tenido citas y conocido gente a lo largo de los años, pero Lewis es el primer chico que le gusta de verdad en mucho tiempo. Siempre le ha gustado. Está emocionada con su conexión romántica", agregó.