jueves 16  de  abril 2026
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"Soy inocente", declara ante el tribunal el médico de Maradona imputado por su muerte

Se trata de la primera declaratoria en este segundo proceso por la muerte de Diego Maradona, luego de que un primer juicio fuera anulado el año pasado

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN ISIDRO.- El neurocirujano que atendía a Diego Maradona cuando falleció en 2020 se proclamó inocente este jueves en el nuevo juicio en Argentina por la muerte del ídolo, en el cual está imputado junto a otros seis profesionales de la salud.

Se trata de la primera declaratoria en este segundo proceso por la muerte de Maradona, luego de que un primer juicio fuera anulado el año pasado en medio de un escándalo con una jueza destituida por autorizar un documental clandestino del proceso.

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"Soy inocente y lamento mucho su muerte", dijo Leopoldo Luque, que encabezaba el equipo médico del astro mientras se reponía bajo internación domiciliaria de una cirugía de la cabeza cuando falleció a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar.

Luque, al igual que los otros imputados, afronta cargo de homicidio con dolo eventual, figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte. El delito prevé penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia y limitan su responsabilidad al rol que cumplían dentro del equipo de salud.

"Reaniman un cadáver"

El neurocirujano de 44 años solicitó declarar en forma sorpresiva, un derecho que tienen todos los imputados en este nuevo juicio que comenzó el martes en un tribunal en San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

Su petición motivó la suspensión de los otros testigos que habían sido citados para este jueves, entre ellos la hija de Maradona, Gianinna, por decisión de la fiscalía y las querellas.

El médico rechazó que el crack haya sufrido 12 horas de agonía previo a su muerte el 25 de noviembre de 2020, como lo indicaron los estudios forenses.

"Estoy completamente seguro de que eso no sucedió", dijo Luque, que cuestionó otros aspectos de la autopsia, como el que se refiere al elevado peso del corazón de Maradona, algo que, sostuvo, es habitual en exatletas.

También cuestionó el informe en el punto que se refiere a que Maradona presentaba un edema agudo de pulmón.

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"Al paciente lo reaniman, paran un segundo la reanimación porque sabían que había fallecido y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reaniman un cadáver. ¿Quién sabe lo que genera esto en un cadáver?", sostuvo.

También recordó que no fue él quien operó a Maradona de un hematoma en la cabeza y que tampoco era su médico en 2007, momento a partir del cual "no recibió más ningún medicamento cardíaco".

"No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito", subrayó.

Audios "repulsivos"

Luego de la declaratoria de Luque, el tribunal escuchó por pedido de la querella una serie de audios de mensajes de WhatsApp entre Luque y Maximiliano Pomargo, que oficiaba como secretario privado de Maradona.

En esos mensajes Luque se expresa de manera despectiva hacia Gianinna y Jana Maradona, otra de las hijas del fallecido astro, y se revela cierta manipulación sobre la familia para que apoye la internación domiciliaria.

En otro de los audios se hace referencia al edema corporal generalizado que tenía Maradona en sus últimos días de vida.

"Los audios son repulsivos", dijo luego a la prensa el abogado de Gianinna Maradona y su hermana Dalma.

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Luque "quiso explicar lo inexplicable", sostuvo.

También rechazó todos los cuestionamientos que el neurocirujano realizó sobre el informe de los forenses.

En las pericias participaron "21 profesionales que tienen una opinión diametralmente opuesta a la expuesta hoy por Luque" sobre las razones de la muerte de Maradona.

El juicio, que tiene audiencias a razón de dos veces por semana, puede extenderse al menos por tres meses.

FUENTE: AFP

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