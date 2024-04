Presentan "Video as performance" en Colour Senses Project, en Miami

Video as Performance explora la convergencia del videoarte y la performance, destacando el cuerpo como el principal medio de expresión. En un contexto de transformación continua y progreso tecnológico, esta exposición explora la fluidez de la identidad y la narrativa en un contexto multimedia.

"Estamos entusiasmados de presentar artistas de Florida, Nueva York, Texas, California, Virginia, Nuevo México e Italia como parte de nuestra exploración del arte escénico contemporáneo", dijo Tere García, fundadora de Performance in Flux.

"Esta exposición promete provocar reflexión y conversación sobre el potencial expresivo del vídeo dentro del ámbito de la interpretación".

La exposición estará abierta del 13 al 21 de abril y ofrecerá a los visitantes una oportunidad única de experimentar obras de arte innovadoras que traspasan los límites y desafían las convenciones. La noche inaugural contará con una proyección especial junto con la exposición colectiva "Performances as a Medium", que incluye presentaciones en vivo y una exposición en una galería.

La noche inaugural de Video as Performance será el sábado 13 de abril de 2024, de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., en Colour Senses Project ubicado en 3414 NW 7th Ave, Miami, FL 33127.

Performances in Flux se dedica a promover el arte contemporáneo y apoyar a artistas emergentes a través de exposiciones y programas innovadores. Nos esforzamos por crear experiencias significativas que atraigan e inspiren a audiencias diversas.

