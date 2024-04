Presidente de Francia defiende actuación de cantante que abrirá los Juegos Olímpicos

Aya Nakamura es autora de éxitos con una mezcla de francés y otros idiomas como la canción Djadja -casi 1.000 millones de reproducciones en YouTube- y el año pasado publicó su cuarto disco, DNK.

Sin embargo, la hipótesis de que interpretara una canción del icono francés Edith Piaf durante la ceremonia de apertura prevista el 26 de julio a orillas del Sena indignó a la extrema derecha, que lo calificó de humillación al pueblo francés.

Aya Nakamura respondió a las críticas en su última canción Doggy. "Yo no tengo enemigos, son ellos los que no me quieren. Un montón de enemigos a los que ni siquiera conozco. No me hace falta su aprobación, salgo en las portadas de las revistas".

El jefe de Estado de centroderecha precisó no obstante que corresponde al director artístico de las ceremonias, Thomas Jolly, decidir sobre la participación de la cantante francófona más escuchada del mundo.

"No desvelaré aquí los detalles, pero si forma parte junto a otros artistas de esta ceremonia, pienso que sería algo bueno", insistió.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están previstos en Francia del 26 de julio al 11 de agosto y del 28 de agosto al 8 de septiembre, respectivamente, y se esperan al menos 10 millones de espectadores.

FUENTE: AFP