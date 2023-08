Prime Video estrena el 'thriller' "Mala fortuna"

Achaga, quien interpreta a Victoria, alias Marie Claire, cree que es muy fácil dejarse envolver por su personaje y el de López, aunque no tienen escrúpulos a la hora de engañar.

“Si no empezaran en un lugar muy hundidos, si no estuvieran en el medio del lodo, sinking (hundiéndose) creo que sería muy difícil tener un arco tan bonito como el que tienen... Estoy segura que conforme vayan viendo los capítulos van a irse enamorándose con ellos”, señaló. “El problema es que luego crece demasiado y ya no se pueden salir de esa mentira”.

El objetivo de Julio y Victoria es conquistar a miembros de la familia Urquiza, una de las más adineradas de México, y sería más fácil si no se toparan entre ellos, pues comparten un pasado romántico atormentado.

Los Urquiza se encuentran en un periodo de transición después de la muerte de su patriarca, que ha dejado un hueco en el liderazgo de sus empresas.

“Es una familia de abolengo”, dijo Pasquel, quien interpreta a la tía Leticia y una de las integrantes más poderosas de los Urquiza. “Su familia está de alguna manera resquebrajada. Creo que el personaje (de Leticia) se siente hasta cierto punto desesperado de que tiene que delegar la responsabilidad de estas empresas a alguien de la familia, en este caso el primogénito, y que ve que no hay tela de dónde cortar”.

Mala fortuna-1-AP.jpg En esta imagen proporcionada por Prime Video, Sylvia Pasquel y Camila Valero en una escena de Mala fortuna. AP/Prime Video

Ese primogénito es Fede, interpretado por Diego Klein, a quien en el primer capítulo vemos en un mal momento tras perder un torneo de polo.

“Se quiere comportar como un tiburón, pero no le sale”, dijo Klein. “Esta cosita no puede dirigir nada”.

Su hermana Inés (Adriana Montes de Oca) está por casarse con Chumpi, un hombre rico del estado norteño de Sinaloa, cuya familia tiene un estilo de vida que no aprueba su madre.

“Inés nunca ha sido el centro de atención, su boda es su único momento”, dijo Montes de Oca. “Y a nadie le importa”.

La otra hija es Rafaela (Camila Valero) quien es DJ y queer, de alguna manera considerada la “oveja negra”, pero en realidad uno de los personajes que no ocultan su verdadero ser. Hasta que su madre rechaza a su novia en plena competencia de polo.

“Rafaela rompe con los esquemas de la familia”, dijo Valero, quien en la vida real es nieta de Pasquel. “En el sentido de que no solo no le importa, sino que quiere que se sepa y que se dé a entender que ella no forma parte de eso, que no está de acuerdo... es la más real a sí misma”.

La madre de estos hermanos es Camila (Lisa Owen), quien después de enviudar decide reinventarse. Michi llega en ese momento y ella se deja conquistar.

Mala fortuna-2-AP.jpg En esta imagen proporcionada por Prime Video, Jorge López y Lisa Owen en una escena de Mala fortuna. AP/Prime Video

“Me da orgullo pensar que empieces a ver mujeres mayores que andan con otros más jóvenes. Cuando son hombres y mujeres jóvenes no pasa nada, pero al revés suele ser un escándalo”, dijo Owen, quien baila y tiene escenas sensuales con López.

Los primos Balbina (Fátima Molina) y Julián (Ricardo Polanco) no están conformes con que Fede y sus hermanos se queden con todo.

“Ella lo único que quiere demostrar es que es capaz también de dirigir una empresa como la de los Urquiza aún siendo una mujer”, señaló Molina. “Y esto desata muchas acciones en ella... es un personaje que a mí me fascina, defiendo la verdad de Balbina en todo momento”.

La serie, dirigida por Analeine Cal y Mayor y Joe Rendón, llevó a los actores a la playa, al campo y a vivir experiencias de lujo, algunas por primera vez.

“¡Nunca me había subido a un helicóptero!”, dijo emocionado Polanco.

Valero y otros miembros del elenco estaban en tierra junto a una piscina cuando pasó cerca el helicóptero con el actor. “Se levantó todo, todas las hojas, las toallas, todo”, recordó Valero.

López disfrutó un auto convertible rojo que maneja Julio, Achaga la ropa de diseños vanguardistas que Victoria consigue de forma cuestionable para Marie Claire. “Es un préstamo, permanente”, aclaró.

“A mí me divirtió muchísimo ser millonaria, la verdad creo que sí me gustaría serlo siempre”, dijo Owen sonriente.

FUENTE: AP