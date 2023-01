Prime Video une a Jennifer Aniston y Julia Roberts en filme

Según el medio Deadline, Amazon compitió con otras cuatro grandes productoras de streaming para desarrollar la película. Asimismo, confirmó que sellos LuckyChap Entertainment, Red Om Films y Echo Films también se unirán a la producción.

Tras el éxito de Ticket to Paradise, película que fue un éxito en taquilla y estuvo protagonizada por Roberts y George Clooney, Amazon apuesta por reunir a estas dos estrellas femeninas.

Esta no será la primera vez que Jennifer Aniston y Julia Roberts trabajen juntas. Las actrices compartieron escena en Mother’s Day (2016), dirigida por Garry Marshall.

Igualmente, cuando Jennifer protagonizó la famosa serie Friends, Julia tuvo una aparición especial en el capítulo 13 de la segunda temporada titulado The One After the Superbowl, donde interpretó a a Susie Moss, una excompañera de clases de Chandler Bing que busca venganza.

