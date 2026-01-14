Primer disco de Led Zeppelin cumple 57 años

MIAMI.- Hace 57 años, Led Zeppelin lanzó su primer álbum, un disco que revolucionó la música rock y buena parte de la industria discográfica.

Led Zeppelin (a veces referido como Led Zeppelin I) fue lanzado el 13 de enero de 1969 en Estados Unidos y el 31 de marzo de 1969 en el Reino Unido por Atlantic Records.

Un Led Zeppelin joven y feroz, cuyos miembros apenas rozaban los 20 años y estaban enfocados en su momento de mayor hambre creativa, nunca deja de impresionar. Mientras la velocidad punk de Communication Breakdown arde y Good Times Bad Times avanza con ritmo y fluidez, hay una ferocidad oculta y atemorizante en los clásicos de blues de Willie Dixon You Shook Me y I Can’t Quit You Babe que trasciende la mera técnica.

Dazed And Confused permitió a Page un espacio más amplio para la improvisación, mientras que How Many More Times define la plantilla de Led Zeppelin de pompa y poder del rock en su máxima expresión.

El álbum fue grabado en Londres, en los estudios de Olympic Studios, y producido por Page, quien como músico estuvo acompañado por Robert Plant (voz principal, armónica), John Paul Jones (bajo, teclados) y John Bonham (batería).

El percusionista Viram Jasani aparece como invitado en Black Mountain Side. Las canciones fueron mezcladas por Glyn Johns, amigo de la infancia de Page, y la icónica portada del álbum, que muestra el desastre del Hindenburg, fue diseñada por George Hardie.

El señor Page publicó en redes sociales: “El año anterior, grabamos ese primer álbum en poco tiempo. Hicimos tantísimo que era como si cada día durara una semana. Incluso ahora, al mirar atrás, no sé cómo logramos estirar el tiempo de esa manera”.

Page afirmó que el álbum tomó solo unas 36 horas de tiempo de estudio (a lo largo de unas pocas semanas) para realizarse (incluida la mezcla), y añadió que lo sabía por el importe que figuraba en la factura del estudio.

Una de las principales razones del corto tiempo de grabación fue que el material seleccionado para el álbum ya había sido muy ensayado y prearreglado por la banda durante la gira por Escandinavia.

El álbum mostró la fusión de blues y rock del grupo, y su enfoque del emergente sonido hard rock fue inmediatamente un éxito comercial tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, alcanzando el top 10 de las listas de álbumes en ambos países, así como en varios otros.

Muchas de las canciones eran largas y no se prestaban bien para ser lanzadas como sencillos destinados a la difusión radial; Page se mostraba reacio a publicar sencillos, por lo que solo Good Times Bad Times, respaldado con Communication Breakdown, se lanzó fuera del Reino Unido.

Sin embargo, gracias a la difusión en emisoras de rock orientadas a álbumes y al crecimiento de la popularidad de la banda, muchas de estas canciones se han convertido en clásicos habituales de la radio de rock.

El documental Becoming Led Zeppelin trata sobre la música de Led Zeppelin y cómo Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham formaron la banda de rock británica en Londres en 1968, y cómo y por qué terminaron su exitoso camino en la música 12 años después.