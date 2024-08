Primer exesposo de Jennifer López reacciona a divorcio de la artista

"¿Qué te puedo decir?. Nosotros cuando nos casamos yo estaba muy jóven y ella estaba muy jóven... no sé, yo lo que siempre he dicho, y lo digo ahora, es que les deseo lo mejor a los dos, sea lo que sea, el motivo que haya sido, les deseo lo mejor", expresó el cubano en el matutino de Telemundo.

"y como dice Carlos... bueno, la noticia que ella entregó los documentos, yo por una parte lo veo que sí, que me siento como que ¡wow!, pero también son adultos, no; son dos personas que ya estuvieron (juntos) anteriormente, fueron novios, estuvieron comprometidos para casarse; entonces, ¿qué problema hubo ahora?, habrá sido un problema nuevo", agregó Noa al hacer referencia a la decisión de JLo de acudir personalmente a la corte para introducir los documentos.

Tres preguntas sobre Jennifer López

Tras ello, Daniel Sarcos le hizo tres preguntas concretas al cubano sobre los comportamientos de La Diva del Bronx.

"Uno: ¿tú crees que ella esperó el día del segundo aniversario de su boda para meter la demanda?, ¿tú crees que ella es una persona que piensa de esa forma, como diciendo: 'este es el regalo que te voy a dar en el segundo aniversario'?". "Bueno, hay varias cosas... no, no, no creo. Yo creo que ya se cansaron los dos, llegaron hasta el tope", respondió Ojani Noa.

"Dos: eso de llevar ella misma lo papeles al juzgado y no contratar a abogados, ¿crees que ella es una persona que actúa de esa forma?". "No, fíjate que no. Me parece extraño que ella actuó de esa manera. Es lo que te digo: seguro habrán tenido tantos problemas, y problemas nuevos, que ahora ella ha dicho: 'me cansé, hasta aquí'", aseveró.

"Tres: eso que dicen que no hay problema de dinero en la separación, ¿ella es una persona que reaccionaría así?". "Los dos están independientemente bien. Él tanto como ella, han hecho buen dinero; o sea, no creo que ahí haya ningún tipo de problemas monetarios. Así que, les deseo lo mejor, es lo que yo siempre he dicho, y que se resuelvan", concluyó el primer esposo de la artista.

Ojani Noa, de 50 años, y Jennifer López, de 55, estuvieron brevemente casados desde 1997 a 1998.