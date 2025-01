Princesa Ana de Inglaterra admite que no recuerda el accidente que sufrió en el verano

MIAMI.- La princesa Ana abordó durante su viaje por Sudáfrica el accidente que sufrió en su propiedad de Gatcombe Park en junio de 2024, el cual le ocasionó una conmoción cerebral y por el que estuvo hospitalizada cinco días. Aunque entonces el Palacio de Buckinghan no reveló mayores detalles, se cree que el percance fue causado por un impacto con un caballo.

Sin embargo, la princesa de 74 años reconoció que no recuerda nada respecto al accidente y aseveró que sabe a dónde quería ir cuando caminaba por las áreas de la propiedad, pero enfatizó que su objetivo no era dirigirse hacia los caballos.

"Ni siquiera recuerdo eso", dijo sobre si tiene memoria de haber estado caminando por un campo. "Sé a dónde pensé que iba, y era a donde estaban las gallinas, nada que ver con caballos", agregó.

Señaló que ver a las gallinas era una rutina habitual, pero no puede recordar cómo llegó hasta el sitio del accidente.

"No tengo ni idea de lo que hacía en el campo, porque normalmente no iba por allí".

Reflexión

En este sentido, aclaró que sus médicos le informaron que no sufrió daños.

"Aparentemente no, al menos no lo creo. Hasta donde yo sé, nadie más lo piensa, todavía no han sido lo suficientemente honestos como para decírmelo. Hasta ahora todo bien”, bromeó.

No obstante, su alteza real manifestó que experiencias así te hacen reflexionar sobre lo sorpresiva que puede ser la vida.

"Simplemente te recuerda, te muestra que nunca se sabe, que pasa algo y es posible que no te recuperes. Tienes mucha suerte… si puedes seguir estando más o menos en tu sano juicio, y el verano pasado estuve muy cerca de no estarlo”.

“Hay que aceptar cada día como viene, dicen”, añadió.

Asimismo, la princesa Ana aseguró que la jubilación no es una opción para ella en el futuro cercano.

"No creo que exista un programa de jubilación para esta vida en particular".