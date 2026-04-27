Princesa Leonor decide estudiar Ciencias Políticas en Universidad Carlos III de Madrid

La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España).

MADRID.- La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a partir del próximo curso tras completar sus tres años de formación castrense como futura capitana general de las Fuerzas Armadas, según han anunciado los Reyes Felipe VI y Letizia en un comunicado.

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", reza el comunicado oficial emitido por Zarzuela.

Tradición familiar

La hija mayor de los Reyes, que realizará sus estudios en el campus de Getafe (Madrid), se ha decantado por una universidad pública para cursar su formación universitaria al igual que ocurrió con su padre, entonces Príncipe de Asturias, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Aunque en el caso de Felipe VI su formación universitaria se complementó con algunas asignaturas de Ciencias Económicas, no ocurrirá lo mismo con la Princesa Leonor, que cursará el mismo currículo del grado de Ciencias Políticas que sus compañeros. Fuentes de Zarzuela han precisado que la elección ha sido suya de acuerdo con sus padres.

La Princesa de Asturias ha elegido finalmente la misma carrera que su hermana, la Infanta Sofía, si bien en el caso de la hija menor de los Reyes está cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado dependiente de la Universidad de Londres y que tiene su campus en Lisboa, París y Berlín.

FUENTE: Europa Press