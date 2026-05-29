viernes 29  de  mayo 2026
ENCUENTRO ESPIRITUAL

Bis La Médium regresa a Miami con un evento dedicado a la conexión, la sanación y los recuerdos

La reconocida médium y conferencista ofrecerá este fin de semana un encuentro especial en Miami dirigido a quienes buscan consuelo, reflexión y una experiencia espiritual centrada en el vínculo con seres queridos fallecidos.

Bis La Médium, se ha consolidado como una de las figuras hispanas más reconocidas en el ámbito de la espiritualidad.&nbsp;

Bis La Médium, se ha consolidado como una de las figuras hispanas más reconocidas en el ámbito de la espiritualidad. 

CORTESÍA BIS LA MEDIUM
El evento tendrá lugar el sábado a las 11:00 a.m en el EB Hotel de Miami.

El evento tendrá lugar el sábado a las 11:00 a.m en el EB Hotel de Miami.

CORTESÍA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Bis La Médium se presentará este fin de semana en Miami con un evento que promete reunir a cientos de personas interesadas en explorar experiencias relacionadas con la espiritualidad, el duelo y la conexión emocional con familiares y seres queridos que ya no están físicamente presentes.

El encuentro tendrá lugar en el EB Hotel de Miami y forma parte de una serie de presentaciones que la comunicadora ha desarrollado en distintas ciudades, consolidando una comunidad de seguidores que buscan orientación, reflexión y acompañamiento espiritual.

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Según explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS, la jornada ha sido preparada con especial dedicación y estará enfocada en transmitir mensajes de esperanza y crecimiento personal.

“Estoy profundamente emocionada de regresar a Miami y compartir este encuentro tan especial. Hemos preparado una experiencia maravillosa, llena de amor, luz y conexión. Mi deseo es que cada persona salga con el corazón fortalecido y con la certeza de que los vínculos que nacen del amor trascienden cualquier ausencia”, expresó.

La cartomántica, reconocida por su presencia en el programa Hoy en Día de la cadena Univision, señaló además que este tipo de espacios permiten a muchas personas encontrar consuelo durante procesos de duelo y abrirse a nuevas perspectivas sobre la espiritualidad.

“Será un encuentro muy hermoso. Estoy feliz de poder abrazar nuevamente a quienes nos acompañan y vivir juntos una experiencia que, estoy convencida, tocará muchas vidas de manera positiva”, añadió.

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El evento incluirá momentos de reflexión, mensajes espirituales y dinámicas orientadas a fomentar la conexión emocional entre los asistentes.

Durante los últimos años, Bis La Médium ha desarrollado una creciente presencia en plataformas digitales y eventos presenciales, donde comparte contenidos relacionados con espiritualidad, bienestar emocional y experiencias personales vinculadas a la fe y la trascendencia.

Los organizadores informaron que aún quedan entradas disponibles para quienes deseen participar en esta experiencia programada para las 11:00 de la mañana de este sábado 30 de mayo en Miami.

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