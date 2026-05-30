sábado 30  de  mayo 2026
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Aseguran que Alex Rodríguez quiere retomar relación con Jennifer López

Desde el círculo cercano a Jennifer López la información parece sorprender, al tiempo que no creen que ella esté dispuesta a algo más

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

Jennifer López asiste al estreno de "El beso de la mujer araña" durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.

AFP/Neilson Barnard
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El romance entre Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro ha llegado a su fin. La noticia la confirmó la propia coach de fitness al medio de entretenimiento TMZ. No obstante, una fuente cercana ha afirmado que corazón del exbeisbolista continúa interesado en JLo.

"Alex nunca superó del todo a Jennifer. La relación significó todo para él, y una vez que volvió a estar soltero, contactarla le pareció inevitable", dijo el informante a Rob Shuter, quien lo reportó en su blog Naughty But Nice.

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Aparentemente, Rodríguez quiere: "reconstruir al menos algún tipo de conexión".

"No está fingiendo que el pasado no haya ocurrido, pero sin duda extraña su presencia en su vida. Todavía hay un inmenso cariño entre ellos", agregó la fuente.

Sin embargo, desde el círculo cercano a Jennifer López la información parece sorprender, al tiempo que no creen que ella esté dispuesta a algo más.

"Jennifer se encuentra ahora en un estado mucho más reservado y emocionalmente equilibrado. Está abierta a la paz, no al caos. Pero tampoco ha cerrado la puerta por completo", comentó una fuente al bloguero.

"Alex sabe que probablemente no encontrará a otra persona como Jennifer, por eso se puso en contacto con ella".

Relación

Jennifer y Alex se conocieron en un partido de los Yankees en 2005, pero fue en 2017 cuando floreció el affair. En la Met Gala de ese año confirmaron el romance.

Durante un viaje a las Bahamas, en marzo de 2019, la pareja se comprometió. Alex le dio a López un anillo de 25 kilates.

No obstante, la celebración de la boda, planeada para 2020, fue pospuesta dos veces debido al COVID-19. El 15 de abril de 2021 confirmaron su separación.

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