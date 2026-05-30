Entre el mar y el cielo: Ambergris Caye en Belice

Belice es una joya de América Central que ofrece una rica mezcla de relajación, aventura y cultura, y Ambergris Caye es uno de esos destinos que se sienten inmediatamente distintos en el momento en que llegas.

Ubicada frente a la costa de Belice, es la isla más grande del país y una puerta de entrada a la Barrera de Coral de Belice, el segundo conjunto de arrecifes más grande del mundo. La vida aquí transcurre a un ritmo pausado, moldeado por el mar, el viento y el ritmo de los botes pesqueros que parten al amanecer.

Muchos llegan a San Pedro, la principal localidad de la isla, donde los carritos de golf son el principal medio de transporte. Desde allí, la isla se extiende hacia el norte en una larga franja de playas, manglares y muelles sobre el agua. El mar Caribe nunca está lejos de la vista, cambiando entre tonos turquesa y azul profundo según la luz.

Lo que hace a Ambergris Caye especialmente atractivo es su proximidad a una vida marina extraordinaria. El esnórquel y el buceo son actividades centrales aquí. Incluso para quienes prefieren permanecer sobre el agua, los paseos en barco con fondo de cristal ofrecen una ventana a jardines de coral llenos de peces tropicales, tortugas marinas y mantarrayas deslizándose debajo.

Más allá del agua, la isla tiene una cultura relajada pero vibrante. Pequeños cafés, bares de playa y restaurantes ofrecen una mezcla de sabores beliceños y caribeños: ceviche fresco, langosta a la parrilla cuando está en temporada, arroz con frijoles y leche de coco, y jugos de frutas frías que resultan especialmente refrescantes después de un día bajo el sol. Las tardes suelen contar con música suave, brisas del océano y atardeceres que pintan el cielo en tonos naranjas y lavanda.

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Alojamiento

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Una estancia en Ambergris Caye suele definirse por el lugar donde se descansa después de un día de exploración, y el alojamiento juega un papel clave en la experiencia. Uno de esos lugares es Reef Haven Belize, un resort que refleja el carácter costero relajado de la isla. Diseñado con la comodidad y la proximidad al mar en mente, ofrece una alternativa más tranquila a las zonas más concurridas del pueblo, manteniendo al mismo tiempo playas, excursiones y restaurantes en su entorno.

Hospedarse en un lugar como Reef Haven Belize—cuyas habitaciones han sido recientemente renovadas—permite a los visitantes experimentar la isla a un ritmo más lento y personal. Las mañanas pueden comenzar con café en una terraza sombreada, seguidas de un traslado en bote hacia sitios cercanos del arrecife. Las tardes suelen ser sin agenda, dedicadas a nadar, leer en una hamaca o simplemente observar a los pelícanos deslizarse sobre el agua.

Lo que une toda la experiencia es la sensación de que la naturaleza siempre está cerca. Ya sea el sonido de las olas por la noche o los pescadores regresando con su captura, Ambergris Caye nunca se siente desconectada de sus raíces marítimas. Incluso el desarrollo en la isla tiende a mantenerse en armonía visual y cultural con su entorno, preservando la sensación de un lugar moldeado por el mar más que separado de él.

Conoce a Greg, un residente de larga data y pescador que, junto con voluntarios, ayuda a proteger miles de tortugas marinas mediante el monitoreo de huevos a lo largo de la costa.

“Esto es un paraíso con más de 120 especies de peces de arrecife de coral, aves y otras especies. Aquí la barrera de coral está muy cerca de la isla, y puedes hacer esnórquel desde la costa”, explica Greg, también conocido como el ‘Hombre Tortuga’.

Reef Haven Belize es un resort todo incluido. Los huéspedes pueden disfrutar de yoga, clases de cocina beliceña, karaoke y música en vivo alrededor de una fogata por la noche.

La gastronomía aquí es un punto destacado. Prueba la sopa a base de tomate del chef Miguel Lavin y su exquisito plato de langosta: te impresionará la profundidad de los sabores.

“Somos la primera propiedad todo incluido en Belice y tenemos una visión muy especial de lo que ofrecemos”, dice el gerente general Ravey Sánchez.

Añade: “Además de nuestro restaurante principal, Salt and Stone, tenemos cinco espacios en toda la propiedad, cada uno con menús y experiencias diferentes”.

Aquí, puede pescar, navegar y hacer kayak mientras disfruta de un ambiente isleño relajado compartido con iguanas y aves amistosas.

Hay acceso al mar, a la Barrera de Coral de Belice y excursiones al Gran Agujero Azul, uno de los sitios de buceo más emblemáticos del mundo. También puedes disfrutar de yoga, clases de cocina, karaoke y música en vivo alrededor de una fogata por la noche.

Por la noche, mientras la luz de la luna brilla sobre el mar, puedes salir al muelle, contemplar la vista y observar cómo los peces se deslizan bajo la superficie.

Para quienes buscan un equilibrio entre relajación, aventura y belleza natural, Ambergris Caye ofrece una experiencia difícil de replicar en otro lugar del Caribe. La isla se convierte no solo en un destino para visitar, sino en un lugar en el que asentarse, aunque sea por un breve tiempo.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos directos desde ciudades principales de EE. UU. y Canadá, incluyendo Miami, hacia la Ciudad de Belice.

Desde allí, los viajeros pueden llegar a Ambergris Caye mediante un vuelo regional corto o taxi acuático.

Los titulares de pasaportes de EE. UU. y la UE no requieren visa para estancias cortas. Los viajeros de otros países deben consultar con el consulado de Belice más cercano para los requisitos de entrada.

Idioma

El inglés es el idioma oficial, aunque el español y lenguas mayas también se hablan ampliamente.

Moneda

El dólar beliceño es la moneda oficial, aunque el dólar estadounidense es ampliamente aceptado (aproximadamente 2 BZD = 1 USD). Para minimizar comisiones de cambio, se recomienda usar cajeros automáticos o tarjeta de crédito en lugar de cambiar efectivo.