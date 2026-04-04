domingo 5  de  abril 2026
REALEZA

Príncipe Harry recrea con su hijo recuerdos del viaje de esquí de la princesa Diana

En una publicación de Meghan Markle en Instagram, se puede ver al segundo hijo del rey Carlos III y Diana disfrutando de la nieve junto a su primogénito

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para el príncipe Harry el esquí ha sido una gran afición durante toda su vida. Además, gracias a este deporte atesora grandes momentos junto a su madre, la princesa Diana. Ahora, el duque de Sussex ha querido transmitir el mismo amor al pequeño príncipe Archie.

En una publicación que hizo Meghan Markle en su cuenta de Instagram, se puede ver al segundo hijo del rey Carlos III y Diana disfrutando de la nieve junto a su primogénito.

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Ambos esquían montaña abajo: Harry va delante, recorriendo la pista y girándose con frecuencia para vigilar a Archie. El pequeño de 6 años sigue el ejemplo de su padre, avanzando de un lado a otro del sendero a un ritmo constante.

"Mis chicos. ¡Archie aprende rápido! Estoy muy orgullosa", escribió Meghan.

Recuerdos

La imagen recuerda a una de las muchas que salieron cuando la princesa Diana se escapaba a los Alpes con los príncipes William y Harry.

"Durante varios años en la década de 1990, ella aprovechaba las vacaciones de Semana Santa para llevar a Harry y a su hermano mayor, el príncipe William, al tranquilo pueblo de Lech, en Austria, para esquiar y disfrutar de la soledad", recuerda People.

En sus memorias, el príncipe Harry recuerda con cariño esos viajes y confesó que soñaba con volver al pueblo tras graduarse en Eton.

“Durante varios años hablé muy seriamente de trabajar en la estación de esquí de Lech am Arlberg, donde mi madre solía llevarnos. Qué recuerdos tan maravillosos”, escribió.

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