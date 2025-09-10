miércoles 10  de  septiembre 2025
CORONA

Príncipe Harry se reúne con el rey Carlos III por primera vez en 18 meses

La última vez que Carlos y Harry se vieron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe viajó a Londres tras conocerse el diagnóstico de cáncer del rey

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¿Reconciliación a la vista? El príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, finalmente se han reunido por primera vez en 18 meses. El encuentro, según informa la revista People, se llevó a cabo en Clarence House, la residencia del monarca en Londres.

El duque de Sussex llegó a la propiedad este 10 de septiembre en un automóvil a las 5:20 p.m., hora local. Previamente, el hermano del heredero a la corona de Reino Unido visitó un Centro de Estudios de Lesiones por Explosión del Imperial College de Londres, mientras que Carlos III viajó desde Escocia, luego de pasar unos días en el Castillo de Balmoral.

Aunque se desconocen los detalles de la reunión, se considera que es un reencuentro histórico pues el propio Harry reconoció en una entrevista que concedió a la BBC que tras la publicación del libro Spare había existido un distanciamiento entre algunos miembros de su familia y que esperaba existiera una reconciliación.

Viaje a Londres

La última vez que Carlos y Harry se vieron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe viajó a Londres tras conocerse el diagnóstico de cáncer del rey.

Si bien en los meses siguientes el esposo de Meghan Markle viajó a Reino Unido, no mantuvo ningún encuentro con miembros de la familia real.

Las comunicaciones entre padre e hijo se retomaron en julio, cuando los nuevos asesores del príncipe y miembros del equipo del rey se reunieron. La acción fue vista como una rama de olivo para allanar el camino a la unión entre las partes.

El duque de Sussex viajó al Reino Unido el 8 de septiembre para cumplir con compromisos vinculados a sus causas y organizaciones benéficas que apoya.

Además, Harry rindió homenaje a su abuela, la reina Isabel II, ese mismo día con motivo del tercer aniversario del fallecimiento.

