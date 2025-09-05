sábado 6  de  septiembre 2025
Príncipe Harry vuelve al Reino Unido con condiciones para ver al rey Carlos III

En julio pasado, hubo un acercamiento entre los equipos de comunicación de Harry y del rey Carlos, lo que alimentó las esperanzas de una reconciliación

Por Patricia Guillén

MIAMI.- El príncipe Harry regresará al Reino Unido el 8 de septiembre para participar en los Premios WellChild, una organización benéfica que apoya desde hace años. Sin embargo, su viaje ha despertado polémica porque estaría dispuesto a reencontrarse con su padre, el rey Carlos III, solo si se cumplen ciertas condiciones que, según medios británicos, ponen en riesgo una posible reconciliación.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, Harry ha planteado tres exigencias clave para reunirse con su padre: Seguridad total para él y su familia durante sus estancias en el Reino Unido; Control sobre la cobertura mediática en torno a él y Meghan Markle; y por último que Meghan sea tratada como Su Alteza Real, con los honores correspondientes.

Estas demandas han sido calificadas como tajantes y generan incomodidad dentro del Palacio de Buckingham, donde se teme que puedan obstaculizar cualquier acercamiento.

El príncipe Guillermo se ha mostrado en contra de la idea de un reencuentro, calificándola como una terrible decisión. El heredero mantiene su desconfianza hacia Harry tras las polémicas entrevistas, el documental y la publicación de sus memorias, donde reveló asuntos internos de la familia real.

Diálogo

Pese a las tensiones, algunos expertos señalan que todavía hay margen para el diálogo. En julio pasado, hubo un acercamiento entre los equipos de comunicación de Harry y del rey Carlos, lo que alimentó las esperanzas de una reconciliación. Una fuente citada por Marie Claire incluso aseguró que: “la reconciliación está al alcance”, aunque nada se ha confirmado oficialmente.

La visita de Harry coincide con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, un contexto que añade valor simbólico a este reencuentro. Analistas señalan que podría convertirse en un “momento decisivo” para definir el futuro de la relación entre padre e hijo.

La expectativa crece en torno a lo que sucederá durante la estancia del duque de Sussex en Londres. Lo que parece claro es que, aunque el deseo de acercamiento existe, las condiciones planteadas y las diferencias familiares siguen siendo un obstáculo difícil de superar.

