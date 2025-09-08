Príncipe Harry rinde homenaje a Isabel II en Windsor

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023.

LONDRES .- El príncipe Harry acudió el lunes al castillo de Windsor , al oeste de Londres, para depositar una ofrenda floral ante la tumba de su abuela, la reina Isabel II , fallecida hace tres años, informó su portavoz.

La tumba de Isabel II, que murió el 8 de septiembre de 2022, se encuentra en la capilla de San Jorge del castillo.

El príncipe Harry, que vive en California, llegó a Londres el lunes para cumplir varios compromisos en los próximos días.

La principal pregunta que se hace la prensa y la opinión publica británica con su visita es si se reunirá con su padre, el rey Carlos III, que padece cáncer, tras años de tensiones en el seno de la familia real.

Enrique acudió solo a visitar la tumba de su abuela en el castillo de Windsor, precisó su portavoz a AFP.

El príncipe y su padre no se han visto desde febrero de 2024, Enrique, que ostenta el título de duque de Sussex, tomó un vuelo tras enterarse de que el rey, de 76 años, padece cáncer, enfermedad por la cual aún sigue en tratamiento.

El príncipe, de 40 años, asistirá la noche del lunes en Londres a la gala benéfica de la organización WellChild, que apoya a niños con discapacidades.

Padrino de esta organización desde hace 17 años, pronunciará un discurso y entregará un premio a una niña de 6 años, en reconocimiento a la valentía de la pequeña.

El martes, Enrique se desplazará a Nottingham (norte de Inglaterra), donde visitará un estudio de grabación para jóvenes y anunciará "una donación sustancial" a otra asociación, Children in Need (Niños necesitados), que lucha contra la violencia hacia la infancia.

Enrique también mantiene una relación distante con su hermano mayor, Guillermo, heredero al trono, quien tenía un compromiso el lunes fuera de Londres.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia", confió Enrique a BBC en mayo. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", añadió.

FUENTE: AFP