lunes 8  de  septiembre 2025
MONARQUÍA

Príncipe Harry rinde homenaje a Isabel II en Windsor

El príncipe Harry, que vive en California, llegó a Londres el lunes para cumplir varios compromisos en los próximos días

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023.&nbsp;

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 

AFP/Henry Nicholls

LONDRES.- El príncipe Harry acudió el lunes al castillo de Windsor, al oeste de Londres, para depositar una ofrenda floral ante la tumba de su abuela, la reina Isabel II, fallecida hace tres años, informó su portavoz.

La tumba de Isabel II, que murió el 8 de septiembre de 2022, se encuentra en la capilla de San Jorge del castillo.

Lee además
El príncipe Harry, duque de Sussex y cofundador de la organización benéfica Sentebale, habla en el escenario durante la Cumbre Dealbook 2024 del New York Times en Jazz at Lincoln Center el 4 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
MONARQUÍA

Príncipe Harry vuelve al Reino Unido con condiciones para ver al rey Carlos III
El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
MONARQUÍA

Príncipe Harry regresa al Reino Unido y aviva rumores de reconciliación con la familia real

El príncipe Harry, que vive en California, llegó a Londres el lunes para cumplir varios compromisos en los próximos días.

La principal pregunta que se hace la prensa y la opinión publica británica con su visita es si se reunirá con su padre, el rey Carlos III, que padece cáncer, tras años de tensiones en el seno de la familia real.

Enrique acudió solo a visitar la tumba de su abuela en el castillo de Windsor, precisó su portavoz a AFP.

El príncipe y su padre no se han visto desde febrero de 2024, Enrique, que ostenta el título de duque de Sussex, tomó un vuelo tras enterarse de que el rey, de 76 años, padece cáncer, enfermedad por la cual aún sigue en tratamiento.

El príncipe, de 40 años, asistirá la noche del lunes en Londres a la gala benéfica de la organización WellChild, que apoya a niños con discapacidades.

Padrino de esta organización desde hace 17 años, pronunciará un discurso y entregará un premio a una niña de 6 años, en reconocimiento a la valentía de la pequeña.

El martes, Enrique se desplazará a Nottingham (norte de Inglaterra), donde visitará un estudio de grabación para jóvenes y anunciará "una donación sustancial" a otra asociación, Children in Need (Niños necesitados), que lucha contra la violencia hacia la infancia.

Enrique también mantiene una relación distante con su hermano mayor, Guillermo, heredero al trono, quien tenía un compromiso el lunes fuera de Londres.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia", confió Enrique a BBC en mayo. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia

Ricky Martin en los VMAs 2025: "Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes"

Emiliano Aguilar habla por primera vez sobre relación con Ángela Aguilar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?