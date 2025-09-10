Príncipe Harry realiza donación millonaria a jóvenes afectados por violencia en Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

MIAMI.- El príncipe Harry volvió a acaparar la atención pública en su visita a Nottingham, donde reveló que en diciembre de 2024 realizó una donación personal de 1.5 millones de dólares destinada a BBC Children in Need, con el objetivo de financiar programas comunitarios que ayuden a jóvenes en zonas marcadas por la violencia .

El gesto filantrópico se anunció en el marco de un recorrido por el Community Recording Studio (CRS), un espacio local que brinda oportunidades artísticas, mentoría y acompañamiento a adolescentes en situación de riesgo. Allí, Harry compartió con jóvenes beneficiarios, escuchó sus experiencias y fue testigo de cómo la música y la creatividad pueden convertirse en herramientas de transformación social.

La aportación del duque de Sussex se complementó con otros 406,000 dólares aportados directamente por BBC Children in Need, lo que permitirá sostener el trabajo de organizaciones locales como CRS y Epic Partners, ambas dedicadas a ofrecer actividades seguras y constructivas para que los jóvenes fortalezcan su confianza, construyan redes de apoyo y se alejen de entornos violentos.

Cercano y entusiasta

Durante la visita, Harry se mostró cercano y entusiasta. Según testigos, destacó la importancia de invertir en la juventud y de reconocer su potencial: “Creo en lo que están haciendo y en el impacto positivo que esto tiene en sus comunidades”, expresó en un encuentro privado con los líderes de los programas.

La noticia ha sido recibida con gratitud por parte de los responsables de las organizaciones comunitarias, quienes subrayaron que la donación no solo representa un alivio económico, sino también un respaldo moral y mediático que visibiliza la necesidad de fortalecer a la juventud británica frente a los desafíos de la violencia y la desigualdad.

Este gesto consolida la imagen del príncipe Harry como un miembro de la realeza comprometido con causas sociales. Desde hace años, el duque ha impulsado proyectos relacionados con la salud mental, el bienestar juvenil y el apoyo a veteranos, tanto a través de su fundación Archewell como mediante colaboraciones con distintas organizaciones internacionales. Sin embargo, esta contribución es considerada una de las más relevantes y visibles desde que decidió apartarse de sus deberes reales en 2020.

La mayor donación

De acuerdo con la agencia Reuters, se trata también de una de las mayores donaciones públicas hechas por un integrante de la familia real británica en tiempos recientes, lo que refuerza el mensaje de Harry sobre la necesidad de invertir en programas de base comunitaria.

La visita a Nottingham marca, además, uno de sus regresos más largos al Reino Unido desde la muerte de la reina Isabel II, lo que ha despertado gran interés mediático. En este contexto, su compromiso con la juventud británica adquiere un valor simbólico que trasciende la filantropía, consolidando su vínculo con una comunidad que, según sus propias palabras, “siempre ocupará un lugar especial en su corazón”.

Con esta donación millonaria, el príncipe Harry no solo refuerza su papel como referente de responsabilidad social, sino que también envía un mensaje claro: el futuro del Reino Unido depende de invertir en sus jóvenes y ofrecerles alternativas frente a la violencia.