lunes 31  de  agosto 2026
POLÉMICA

Aseguran que Yolanda Saldívar podría obtener la libertad condicional

Un vocero de Saldívar aseveró que ahora la legislación permite que a un año de haberse negado la libertad condicional, se puede revisar nuevamente el caso y otorgarla

Yolanda Saldívar declara tras 29 años del asesinado de Selena Quintanilla.

Yolanda Saldívar declara tras 29 años del asesinado de Selena Quintanilla.

Captura de pantalla/YouTube/LaJeepetaAndI
Por Sofía Calvo

MIAMI.- A un año de habérsele negado la libertad condicional, tras 30 años en prisión por el asesinato de Selena Quintanilla, el proceso de Yolanda Saldívar parece tener un nuevo rumbo. Así lo expuso José Vizcalla, vocero de la mujer, al programa De Primera Mano.

Según lo reseñado por Univision, Vizcalla manifestó que Saldívar le informó que recibió una carta que presuntamente le notificaba que podría recibir la libertad condicional próximamente. “Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”.

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“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estas libre’”, agregó.

Cambio en la legislación

El hombre, quien reconoció que mantiene una amistad con la fundadora del club de fans de Selena desde 2023, luego de conocerse a través de un email, manifestó que fue ella quien le dio la noticia.

“El día que le negaron la salida estaba muy triste, estaba devastada. Ahora le dan otra vez la noticia de que puede, en cualquier momento, ya sea esta semana o la siguiente, le pueden dar otra noticia de que ella puede quedar en libertad condicional”.

No obstante, fue enfático al aclarar que la carta solo abre una posibilidad y no es un hecho garantizado que Yolanda reciba la libertad condicional que tanto anhela.

“(Esta carta que recibe) no garantiza que está afuera, pero en marzo del 2025 le negaron su salida. Las leyes anteriormente estaban en un lapso de 4 años para que ella pueda apelar o ver al oficial que le pueda firmar su libertad condicional, entonces, en este mismo año cambiaron las leyes”.

Aseveró que ahora la legislación permite que a un año de haberse negado la libertad condicional, se puede revisar nuevamente el caso y otorgarla.

“Ahora una persona que está privada de su libertad en Texas, después de un año que se le niegan su salida (…) ella ya califica para que en cualquier momento, de un año en adelante, un oficial pueda dictarle su libertad condicional”.

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