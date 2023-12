Aseguran que Yailin La Más Viral corre peligro

"En aquel momento, en el que sucedió todo (entre nosotros), dije que me iba a sentir bien si (esto) sucedía, pero al instante de ver que pasó, (escuchar) el audio de ella llorando, recordé varias cosas, cuando ella me llamó aquella vez y me dio pena", dijo el músico durante una entrevista que concedió a La mesa caliente.

Conflicto entre La Mafia y 6ix9ine

En octubre, Tekashi 6ix9ine fue arrestado en República Dominicana luego de que Diamond La Mafia lo acusara de irrumpir en su estudio de grabación y agredir físicamente a sus dos productores mientras grababa una canción con Yailin La Más Viral.

Entonces, trascendió que el rapero también agredió a Yailin, pero esta negó las acusaciones y aseveró que estaba arrepentida de haber aceptado la colaboración. No obstante, pese a sus declaraciones, el productor asegura que la dinámica entre Yailin y Tekashi no es sana, y que ella corre peligro a su lado.

"No han pasado ni dos meses, o tres, y mira cómo ya se desató. Imagínate en el transcurso del (tiempo)", agregó cuando fue cuestionado al respecto.

El productor señaló que no ha sido contactado por familiares o amigos de la artista, pero celebra que su núcleo esté tomando acciones al respecto.

"He visto que sí han puesto denuncias a Tekashi. Me siento bien que por lo menos están saliendo sus familiares y amigas a corroborar que sí pasaba, que siempre hubo un suceso de parte de él contra Yailin", aseveró.